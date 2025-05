Questa rubrica è dedicata a tutti coloro che giocano a Minecraft Java Edition e vogliono giocare con i propri amici o aprire un server proprio in multi-giocatore, senza conoscere i vari strumenti forniti dal web ed affidabili.

Analizzeremo le varie versioni, senza scrivere un tutorial (su YouTube ce ne sono molti e consiglio comunque di vederli per capire come costruire il server), ma creando una guida che consenta ai nuovi in questo campo di sapersi orientare sulla scelta del futuro server.

Cominciando dalla versione più classica di Minecraft, la “Vanilla” è senza dubbio la più conosciuta.

Creando un server in Vanilla il giocatore (o i giocatori) si troveranno in un normale mondo di Minecraft, dove giocare una modalità di sopravvivenza o divertirsi a costruire con i propri compagni in creativa.

Questa versione server è scaricabile dal sito ufficiale Mojang ed è disponibile in tutte le versioni (snapshot compresi).

Un’altra versione simile alla precedente è CraftBukkit, disponibile dalla versione 1.0.0 alla 1.13.2 (attualmente). CraftBukkit consente di utilizzare un varietà di plugins che permettono di creare divertentissimi mini-giochi, gestire i permessi del serer, fornire un prezioso aiuto nella costruzione e modifica del mondo, e molto altro.

Questo server richiederà più RAM del precedente, in proporzione del numero di plugins e modifiche al gioco apportate da essi.

Successivo a CraftBukkit e con molti più plugins è Spigot, disponibile dalla versione 1.4.6 alla 1.13.2(attualmente). Spigot, come già annunciato, permette l’inserimento di molti più plug-in rispetto a Bukkit, accettando anche quelli provenienti da esso. Come per CraftBukkit il server richiederà molta RAM, nonostante sia ottimizzato, in proporzione del numero di plugins e modifiche al gioco apportate da essi.

Più recente dei tre, troviamo PaperMC, disponibile per le versioni 1.12.2 e 1.13.2 .

Per queste versioni è consigliabile rispetto a Spigot o CraftBukkit (specialmente per la 1.13.2, anche in Vanilla), in quanto esegue le stesse funzioni, supporta i plugins appartenenti ad entrambi è più performante.

Per queste versioni è consigliato avere 2GB di RAM per il server, la quantità necessaria aumenta o diminuisce anche in base al numero di giocatori previsti nel server. Inoltre ricordo che solo il primo è ufficiale Mojang, gli altri sono “modifiche” affidabili dell’originale.

Per poter giocare con gli amici in server dove si possano installare Mods (modifiche, sia lato client che server, le quali aggiungono molte cose, da blocchi ad intere nuove dimensioni), sarà necessario installare nel proprio computer e nel server la stessa versione di Minecraft Forge, disponibile dalla versione 1.1 alla 1.13.2 . Nel server e nei vari client (computer di chi voglia entrare nel server), devono essere installate le stesse Mods (tranne quelle che non aggiungono nulla al server, come mini-mappe, health bar e tutte quelle che modificano solo il client).

Per giocare sia con Mods, sia con plugins, esiste Sponge per versioni 1.10.2, 1.11, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2 .

Sponge funziona come una vera e propria Mod, permettendo di caricare plugins dalla stessa cartella “mods”, per cui si necessita comunque di Forge.

Sponge non permette di utilizzare i plugins scaricabili da spigot o bukkit, ma solo quelli trovabili nel sito ufficiale della Mod.

Ricordo che servers Forge richiedono molta più RAM rispetto a quelli elencati precedentemente.