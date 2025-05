( 0 ratings)

Minecraft

Oggi vi spiegherò cos'é minecraft! Minecraft é un gioco a cubi dove ci sono varie modalità:



1: Creativa: Nella modalità creativa potrete fare di tutto, circuiti con la pietrarossa, dei castelli, delle case, di tutto! Potete anche volare ed ottenere blocchi impossibili da avere nella modalità sopravvivenza (vi spiegherò dopo cos'é) attraverso i comandi, ottenibili abilitando i trucchi



2: Sopravvivenza: Nella modalità sopravvivenza (offline) dovrete raccogliere i blocchi che troverete nel vostro mondo una volta generato. Anche lì si può costruire quello che si vuole ma é più complicato dato che si devono raccogliere i materiali, non si può volare e non si possono avere i trucchi.



3: Hardcore: La modalità hardcore é la stessa della modalità sopravvivenza, solamente che una volta morti non si può più rinascere



Online

PvP: La parola PvP sta per Player vs Player, come detto dal nome bisognerà scontrarsi con qualsiasi utensile/arma data dalla modalità creata dal server, in poche parole bisogna combattere contro l'avversario con quello che si ha.



Survival:

Per iniziare a giocare a Minecraft in un mondo con la modalità sopravvivenza bisogna raccogliere la legna, fare un banco da lavoro e degli utensili per raccogliere legno/pietra, una volta raccolta la pietra bisogna "aggiornare" tutti gli utensili alla pietra che vi permetteranno di raccogliere il ferro, che una volta che viene messo a cucinare nella fornace, vi dà dei lingotti, si creano tutti gli utensili in ferro (compresa anche l'armatura) e si và in cerca di diamante. Una volta che vi siete "Ultra-Potenziati" potete iniziare a divertirvi facendo case, edifici, farm ecc...



Ecco come si gioca a Minecraft, Cordiali Saluti

-Salvo

