piccola premessa io non sono un esperto e sto dando solouna opinione :)

spero che vi piaccia...

Minecraft è un gioco adatto a tutti creato dalla mojang uscito 17 maggio 2009



che cos'è minecraft ?

è un gioco come ho già detto adatto a tutti senza limiti di eta dove si può giocare sia singol player e multi player lo scopo del gioco e divertirsi non ha uno scopo, il gioco si presenta in modo cubettoso. nel singol player puoi crearti il tuo mondo scegliendo le caratteristiche del mondo. nel mondo singol player devi sopravvivere dai mostri e crearti una casa e scoprire nuovi posti. ci sono anche mappe da scaricare in cui sono già costruite case ecc oppure ci sonoalcune mappe dove puoi fare i parkour o minigiochi. invece nel multi player puoi giocare nei server gioocando a mini giochi come bed wars, parkour, egg wars,ecc. dove devi giocare con altre pernsone e quindi fare gioco di squadra o sfidarti con atre persone poi nei server multi player ci sono dei kit o vip dove pagando ti danno cose in più tipo la possibilita diesserein visibile , nome colorato ecc. in modo che i creatori del server possono usare i soldi per mantenere del server perche mantenere un server ha un costo molto alto infatti molti server sono costretti a chiudere per mancanza di soldi.il gioco è molto famoso tutti lo conoscono e tutti ci giocano (quasi tutti) ed è molto divertente perche non richiede avere un pc molto potente perchè vogliono che tutti possano giocare senza limitare, escludere nessuno. infatti molti nuovi aggiornamenti non sono statipubblicati perche potrebbero limitaredegli utenti. io ho il gioco ed è molto bello e ci hopassatotante ore a giocare con amici o con altre persone divertendomi tantissimo si può definire come un ottimo passatempo per rilassarsi e per divertirsi. il gioco è molto sviluppato e viene aggiornato molto spesso aggiungendo cose nuove. il lato negativo diquesto gioco è che nei server multi player ci sono delle personeche si divertono a rovinare il gioco a altre persone in che modo?? semplice hackerando cioè mi spiego meglio usano delle versioni modiate dove si può diventare invincibile , immortale , volare , ecc infatti tutti i server si impegnano a far rispettare le regole a tutti in modo che tutti possano giocare tranquillamente. poi ci sono quelli che spammano altri server oppure che si divertono a mandare offline il server quindisa uno stava vincendo il server disconnette tutti gli utenti perchè il server riceve troppi comandi o troppe persone che entrano in quelcaso i bot. queste cose cioè dossare il server è illegale e quindi punito dalla legge ma queste cose sono cose a parte.poi nel gioco c'è la possibilita di darsi un nome e dicambiare la skin cioè il personaggio a tuo piacimento prendendole da dei siti oppure creandotela.

mi piace come faccio a scaricarlo??

il gioco è a pagamento costa 23.95 euro

macome faccio a averlo gratis? non ho i soldi per comprarlo!

semplice c'è gamehag.com chefa al caso tuo



come funziona? e che è gamehag.com?

gamehag.com è un che giocando ti permette di farti dei punti e con questi punti puoi prendere dei giochi e in questi giochi c'è anche minecraft in poche settimane riusciterete a farvi i punti per prendere minecraft dimenticavo ma penso che si sia capito gamehag.com è gratis..

spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile :)