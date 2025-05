( 0 ratings)

Minecraft

Dopo 5 anni di gioco mi sento in grado di scrivere una recensione su questo fantastico gioco :) Gioco fantastico sopratutto per le sue varie modalità che ora andrò a spiegare:



Vanilla: un esperienza di gioco normale senza alcun tipo di mod o altro, è la parte per la quale il gioco è stato realizzato, qui bisogna iniziare creando degli attrezzi e andando a scavare per cercare nuovi materiali e potenziarsi, lo scopo è completare tutti gli achievements o obbiettivi, dove alla fine dopo essersi potenziato al massimo bisogna sconfiggere il drago dell'End, ovviamente ci sono altre cose secondarie da fare, tipo andare all'inferno col portale, raccogliere ciò che serve e uccidere il wither. Ovviamente ci sono cose relative all'estetica come costruire fontane, palazzi, ville lussuone e molto altro ancora! basta solo un pizzico di immaginazione!



Modded: ci sono moltissime mod che vanno a modificare l'esperienza di gioco in vari modi, ci sono mod per l'avventura che creano nuovi mondi tipo la twilight forest o che aggiungono cose tipo gli zainetti per viaggiare o nuove piante e nuovi biomi mai visti prima!ci sono mod tecniche come la thermal expansion o l'applied energistics per fare fornaci elettriche o server per contenere gli oggetti e altre cose fantastiche! Ovviamente ci sono anche mod magiche come la thaumcraft per creare incantesimi o la mystcraft per creare nuovi e strabilianti mondi,per far divertire i futuri alchimisti ;)



Multiplayer: per non annoiarsi troppo in un mondo il singleplayer c'è anche il Multiplayer! una modalità per giocare con amici o con altre persone che giocano a minecraft. Con il multiplayer puoi giocare in un mondo Lan (cioè su una connessione wifi) per giocare con qualcuno a casa tua oppure direttamente su server dedicati come per esempio hypixel !

Ovviamente si possono usare le mod anche sui server multiplayer: ci sono molti server moddati anche con solo una mod come per esempio la pixelmon, dove si uniscono 2 giochi bellissimi cioè minecraft e pokemon! oppure dei semplici server con dei modpack (pack con mod già preinstallate) che si possono trovare sui vari launcher come per esempio l'FTB launcher o il technic launcher, basta scaricare da qui i modpack come la skyblock e cercare i vari server per giocare in compagnia! Come se non bastasse nei server si può giocare anche a dei fantastici minigame come i survival games o le bedwars, creati per far divertire i vari player che si avventurano in questo fantastico gioco!



Beh non ho altro da dire se non che ora la casa produttrice di minecraft ha alzato il prezzo da 20 euro a 26, ma grazie a gamehag è facile da ottenere per tutti quelli che vogliono gustarsi un ottima e pura esperienza di gioco, dai più piccoli agli adulti!