( 9 ratings)

MINECRAFT

In questo articolo vi spiegherò mote cose interessanti su minecraft. Minecraft è un gioco molto vecchio uscito nel 2008, ma in continuo sviluppo e ancora oggi molto giocato per i continui aggiornamenti più o meno grandi. Gli aggiornamenti più importanti escono circa una volta all'anno. Ad aprile uscira un nuovo grande aggiornamento "acquatic update" (1.13) che modificherà la fisica dei liquidi (acqua e lava) e aggiungerà nuove specie marine come i delfini, che ti aiuteranno a trovare la fortezza marina; e anche i pesci che non saranno solo pescabili ma li potremo anche vedere nuotare in mezzo al mare e sul fondale che cambierà prechè ci saranno i coralli e le alghe. Inoltre potremmo trovare anche i geyser che produrranno delle bolle che salgono in superfice. Gli oggetti che cadranno in acqua non affonderanno ma resteranno a galla.



Minecraft è molto giocate anche per la presenza di mod di tantissimi tipi...che aggiungono animali,barche,aerei,e migliorano la grafica.

La mod più famosa è la optifine che rende la grafica realistica ed è attivabile in gioco, se non si vuole attivare si avranno comunque dei vantaggi come per esempio quello che quando teniamo una fonte di luce in mano (torce,luminite,lanterna marina,ecc.) qusta farà luce.



MInecraft è un gioco per tutti ma proprio TUTTI!!

Se piacciono le avventure o le riproduzioni di edifici reali minecraft è il posto giusto.



Minecraft presenta diverse possibilità di gioco: singleplayer e multiplayer.



In SINGLEPLAYER tu puoi generare mondi offline o scaricare delle mappe che si trovano nel web. Tu potrai giocare in:survival,creative o harcore.



In survival tu dovrai soprevvivere e procurarti materiali per costruire e cibo per soprevvivere.



In creative tu hai a disposizione tutti i materiali e qui potrai volare e costruire quello che vuio, anche riproduzioni di edifici reali.



In hardcore tu devi sopravvire come la survival ma non potrai morire neanche una volta.





In MULTIPLAYER tu giocherai online in dei server vanilla o dove sono presenti dei minigiochi. Qui potrai giocare con i tuoi amici ma fai attenzione in alcuni server di minigiochi non potrai entrare con minecraft craccato quindi lo dovrai comoprare ma di questo ne parliamo dopo.



Minecraft costa €23.99, un prezzo accesibile ma non per tutti...se anche a te i genitori non prestano i soldi potrai prenderlo GRATIS SU QUESTO SITO.