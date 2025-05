Non sapete come funziona minecraft o non sapete se prenderlo o no? leggete questo articolo! :D

Minecraft è un fantastico gioco, ambientato nel mondo reale, ma a cubetti; ci sono 3 modalità di gioco: singleplayer, multiplayer e realms.

Nella modalità singleplayer giochi da solo nel resto del mondo, ma ci sono moltissimi animali, ma anche mostri, ad esempio esistono i “villagger”.

L’obbiettivo è quello di sconfiggere i due boss, ovvero l’ender dragon e il wither, ma anche possedere tutte le farm, di qualsiasi cosa, ovvero di carote, grano, patate, barbabietole, cactus, canne da zucchero…

Su minecraft ci sono tre mondi, ovvero l’Overworld, il Nether e l’End; ogni mondo ha i suoi dungeon, ad esempio nell’end ci sono le End City, dove si possono trovare gli shulker, nel nether ci sono le fortezze del nether, dove si possono trovare i blaze, gli scheletri del wither e i pigmen, e nell’overworld si possono trovare gli spawner di mostri, ovvero dungeon in cui vengono generati dei mostri, zombie o scheletri.

In multiplayer, si può giocare con molti player di tutto il mondo, oppure giocare con i tuoi amici reali. Si può giocare sui moltissimi e fantastici premi, dove puoi diventare uno staffer, ovvero aiutare gli altri player, oppure giocare come se fossi un player comune. Nei server ci sono moltissimi minigame, come il vanilla, ovvero la modalità singleplayer, ma con altri player; le mie modalità preferite sono Bedwars, dove lo scopo e sconfiggere gli avversari uccidendo i nemici e distruggendo il letto, che era il luogo in cui nascevano, e Vanilla. Mi piacciono anche le eggwars, ovvero la stessa cosa delle bedwars, ma al posto del letto, c’è un uovo.

Nei server ci sono molti rank, da cui puoi essere superiore o inferiore ad un altro. Ad esempio si può essere VIP, helper, moderatore, capo helper, capo moderatore, admin, developer, builder, founder oppure si può essere un player normalissimo. Il rank più basso è player comune e il più alto è founder, ovvero capo di tutto il server.

Nei server ci possono essere degli youtuber che fanno video spiegando come sono fatti oppure giocando nelle varie modalità. Ogni anno il founder deve pagare molto per far pubblicità, ma comunque c’è sempre un guadagno, ovvero dall’acquisto dei vari vip nelle varie modalità oppure dalle libere donazioni dei player.

Nei realm si può giocare con soli amici che si conosce, perché per farli giocare bisogna invitarli, quindi i player che non conosci non posso entrare. I realm costano un po’ di soldi, ma ne vale la pena, bisogna pagare degli euro ogni mese.

Avete ancora dei dubbi? Io sono sicuro di no :D