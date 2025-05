Minecraft gioco o realtà?? MInecraft è un gioco uscito nel 2008 ma in continuo sviluppo. Ha diverse modalità di gioco...per i più grandi e piccini, avventurosi e ingegneri...

-continuate a costruire e a divertirvi su questo magnifico gioco

-sconfiggere il drago

-andare nel nether

-costruire casa

-creare una fonte di cibo (coltivazione o allevamento)

-scegliere un bioma adatto dove vivere e costruire casa

-andare in miniera

-eplorare

-cercare il portale dell'end

-andare nel void e prendere un elytre

Minecraft è il gioco più conosciuto in tutto il mondo perchè si appoggia su tutte le piattaforme, IOS, android, Xbox, playstation, windows,ecc.E' molto popolare anche su youtube italia da moltissimo tempo ed è fonte di crescita dei canali youtube anche molto famosi.Minecraft è un gioco molto vecchio ma con continui aggiornamenti che lo rendono nuovo, anche la presenza di tantissime mod migliorano questo gioco, la più conosciuta è la optifine che migliora la grafica di gioco e la rende realistica.Sono presenti anche altre mod che aggiungono animali o che ti aiutano nella costruzione.Ci sono 2 modalità principali di gioco: singleplayer e multyplayer.La prima modalità ti offre la possibilità di creare dei mondi e tu puoi decidere se averli in creative (dove tu puoi costruire case, palazzi e riprodurre edifici ma anche città reali) o in survival (dove tu devi soprevvivere e quindi pui costruirti case procurandoti i materiali e puoi, anzi devi procurarti del cibo), l'altra modalità del singleplayer è la hardcore che è uguale alla survival con un'unica differenza...nella survival quando muori puoi rinascere, nella hardcore no.Il multyplayer necessità di una connessione ad internet. Con questa modalità si può giocare online nei server in cui sono presenti minigiochi o anche nei server vanilla per affrontare una nuova avventura con i vostri amici. Se giocate sui server svilupperete un ottima qualità...il PVP che sarebbe il combattimento corpo a corpo e con l'arco.Ecco i miei consigli sulle avventure da affrontare su minecraft survival:Oltre alle mod su minecraft sono presenti anche delle texture che cambiano la grafica dei blocchi.Se siete amanti della tecnologia? Minecraft è il posto giusto perchè vi permette di costruire impianti e circuiti di "redstone".Su minecraft è previsto un aggiornamento che uscirà ad aprile. Questo aggiornamento modificherà le macchiniche di gioco, per quanto riguarda i liquidi (acqua e lava)...questi non si bloccheranno più tra i mezzi blocchi, le fence, o i muretti di cobblestone ma saranno come nella vita reale. Qusto aggiornamento (1.13) aggiungerà nuove creature marine come i pesci che non saranno solo pescabili ma li potremmo vedere nuotare e i delfini che ti condurranno alla fortezza sottomarina (già presente e aggiunta in aggiornamenti passati). Inoltre saranno aggiunti altri blocchi come il corallo e le alghe e sarà aggiunto anche il geyser sottomarino. Gli oggetti che cadranno in acqua non cadranno più sul fondale ma gallegeranno, questo permettera una nuova tecnologia su minecraft, infatti per lo smistamento oggetti non ci sarà più bisogno di millemilioni di tramogge ma basterà usare della comunissima acqua.P.S.:gli aggiornamenti grandi di minecraft escono quasi sempre dopo 1 anno circaUna cosa molto bella da poter fare in minecraft è quella di cambiare la skin...COSA E' LA SKIN??la skin è il corpo del tuo personaggio e tu la puoi cambiare in 2 modi: disegnandola a mano o prenderne una prestabilità, io preferisco prenderne una già pronta per dei semplici motivi: non so disegnare, mi scoccia disegnare pixel per pixel e ci sono tantissime skin carine già pronte.una cosa che io mao fare è quella di creare delle pixelart...sono dei disegni più o meno grandi creati con i blocchi disponibili, si può creare di tutto, ovviamente più realistico si vuol fare il disegno più sarà la quantità di blocchi da utilizare.Vi ricordo che minecraft è a pagamento e costa € 23.99, un prezzo accessibile ma molto alto per i ragazzi che non hanno soldi e i genitori non glieli prestano...COSA FACCIO?? NON LO COMPRO?? Be gamehag ti offre la possibilità di comprarlo GRATIS!! Puoi prendere il tuo minecraft tentando la fortuna aprendo i bauli o prenderlo tramite la lista giochi.BUON DIVERTIMENTO!!!!!!