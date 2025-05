Minecraft è uno dei giochi più

in ambito informatico identifica un ambiente di test, di prova, spesso slegato dal normale flusso di ambienti predisposti per lo sviluppo e il test delle applicazioni.)in poche parole permette un'ampia libertà al giocatore, mettendogli a disposizione una vastissima gamma di possibilità, come: l'ambiante in cui vuole vivere e stabbilirsi,lo stile di vita, il tipo di costruzioni che si vogliono creare e anche il tipo di materiali che vogliono utilizare,incentrando le preferenze in alcuni tipi di materiali in apposite farm dove si potranno poi produrre questi materiali in quantità industriali,in questo gioco vi sono 4 tipi di ambianti cioè:il Deserto,Pianura,Montagna e palude,altrettante dimensioni tra cui: il mondo principale, il Nether e L'End,quest'ultimo suddiviso in 2 parti la parte dove si uccide L'Ender Dragon e la parte in cui si puo trovare L'elitre.Oltre a questo vi sono gli obbiettivi come in qualsiasi gioco.

Partiamo col dire che Minecraft é un video gioco sandboxVi è anche la modalità multiplayer dove si può condividere con i propri amici strutture ecc...Le modalità più giocate nel multiplayer sono:1)Pvp2)Faction3)Towny4)CreativeIL PVPIl Pvp è una solta di lotta tra i vari giocatori in cui il giocatore vincente riscuota il drop dell'inventario dello sfidante in modo tale da sfruttare ciò che aveva lo sfidante per essere avvantagiato in altre battaglieIL FactionIl Faction anche detto Fazzioni é una modalità dove ogni giocatore può creare la propria fazzione (o base) nella quale solo i membri della fazzione stessa possono interagire con essa cioè apportando modifiche ecc.. in molti server vi è anche uno scontro fra le fazzioni,nella quale gli enemy "nemici" possono bombardare la vostra base in modo tale da distruggerla ed arricchirsi con le vostre risorse,si è sviluppato negli ultimi tempi 2 tipi diversi di modalità il Fazzioni normale e l'OP fazzioni la differenza tra i due è che nella modalità standar vi sono gli oggetti di minecraft vanilla,mentre nella modalità OP vi sono items scelti dal Founder di un determinato server come ad esempio: utensili incantati con affilatezza 10 inistruttibilità 15 ecc.. tutti oggetti che in minecraft vanilla non si potrebbero avere.IL TownyIl Towny è molto simile al fazzioni con una piccola variante cioè:ai giocatori che fanno parte di una citta viene imposta una tassa da pagare regolarmente, ed acquistare un terreno dove in fine si può costruire la propria casa.Il CreativeIl Creative è una modalità in cui ogni player si può sbizzarrire creando delle strutture a proprio piacimento con materiali illimitati, potendo interagire con gli altri players in modo tale da migliorare le proprie costruzioni ed avere una visione di minecraft diversa dagli altri videogiocatori