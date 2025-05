( 6 ratings)

Minecraft, un gioco pieno di opportunità

Scrivo questo articolo per chi si sta approcciando adesso al gioco. Minecraft è un gioco in cui il player deve, come obiettivo principale, sopravvivere, diventare sempre più forte per andare a sconfiggere dei boss.

Il gioco, oltre a questo da la possibilità di spaziare con la fantasia con costruzioni che possono sia avere uno scopo estetico sia essere utili per il proseguire con il gioco.

Ultima, ma di certo non meno importante, è l'esplorazione del mondo che ci circonda, una mondo quasi del tutto illimitato, che offre vari biomi in cui stanziarsi e costruire la propria base.

Questo è un un gioco in cui è possibile effettuare anche pvp e pve:

-pvp perché sono disponibili dei server aperti a tutti in cui è possibile giocare con o contro altri player;

-pve perché giocando in single-player negli spazi bui posso nascere dei mostri che vi attaccheranno.



LE COSTRUZIONI

Questo aspetto del gioco è a mio avviso il più interessante, perché Minecraft mette a disposizione un grandissimo numero di blocchi e varianti di essi.

All'interno della community molte persone si divertono a fare costruzione molto belle anche complesse, ricche di dettagli e decorazioni.

In oltre esiste la modalità creativa che permette di avere accesso senza alcuno sforzo a tutti i blocchi presenti ne gioco, alcuni addirittura non ottenibili nella modalità sopravvivenza.



L' ESPLORAZIONE

Altra parte molto importante del gioco è proprio questa.

L'esplorazione si divide in varie parti:

-delle caverne, ovvero cercare minerali nel sottosuolo entrando in caverne auto generate oppure scavando con tanta pazienza;

-del mondo principale, andando in giro alla ricerca di nuovi biomi dove trovare nuovi blocchi da costruzione;

-delle varie dimensioni, infatti oltre al mondo principale esistono altre due dimensioni come il nether e l'end, nella prima troverete un ambiente ostile e tutto infuocato con mostri più temibili del solito, nella seconda troverete un drago il cui intento è quello di uccidervi ma in caso contrario vi darà il suo uovo il quale scopo è solamente estetico.



L'END

L'end vi si presenterà con un' isola in cui troverete un drago, una vota ucciso compariranno due portali, uno in mezzo all'isola e serve per ritornare nel mondo normale, mentre il secondo si trova ai bordi dell' isola, esso vi porterà in un' altra isola circondata a sua volta da altre isole, in queste isole potrete trovare delle fortezze nelle quali ci sono tesori rarissimi e utilissimi.



IL NETHER

Il nether è una dimensione in cui potrete trovare delle fortezze, in esse nasceranno dei mostri molto forti, essi vi daranno una volta uccisi degli oggetti anch'essi molto utili.