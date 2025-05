( 1 ratings)

Minecraft un gioco fantastico

A Minecraft io ci gioco da 5 anni quindi questa recensione e di un esperto veterano di minecraft che lo ama e ci gioca tuttora online ai pvp alle sopravivenze e alle badwars il mio nome in game e SanteRoma649 e ho 40000 ore di gioco sia online che in multiplayer mineraft e un gioco creato per far divertire ed emozionare chiunquer Il gioco e molto bello con meccaniche semplici ed intuitive. il gioco e adatto per tutte le età dai 5 ai 20 o 25 anni. il personaggio principale il famoso ed inimitabile Steve viene accompagnato da un altra skin che di solito le ragazze preferiscono il suo nome e Alex una ragazza da capelli di colore arancione gemmella per quanto riguarda la faccia a la skin che di solito i più nostagici di minecraft usano ovvero steve. il gioco e stato sviluppato dalla Mojiang e la prima versione rilasciata risale al lontano 2009 dove si potevano solo piazzare blocchi di pietra e distrugerli. dopo qualche versione arrivo la alpha con molti piuù contenuti come il poter raccogliere materiali diversi dalla pietra come la terra il legno il ferro il carbone e la sabbia. e vennero aggiunti anche dei mostri che spawnavano di notte e il loro nome e mob di cui ci sono creepper, scheletri,zombie e i ragni. dopo vennero aggiunti anche gli animali come i maialini i polli le mucche. vennero aggiunti anche delle nuove skin che si potevano o comprare oppure scharicare una delle mie preferite era spiderman.

poi visto che c' erano i mob un modo per combatterli era picchiarli con gli utensili come spada,ascia.piccone e nei casidove non abbiamo ne spada o arco oppure un ascia o un piccone possiamo usare una pala oppure una zappa e per potenziare gli utensili bastava cambiare materiale dal legno alla pietra dalla pietra al ferro dal ferro l' oro e dall' oro il diamante il materiale più raro in minecraft. venne aggiunta succesivamente su minecraft la coltivazione di ortaggi come carote, patate,e grano che si potevano usare ho per sfamare le farm di animali o per sfamare il nostro personnagio. e in fine arriviamo alle ultime versioni con i pvp, le badwars, le sopravvivenze e le mappe dropper o parkur PS:la mia motalita di minecraft preferista sono le badwars e per genere di mappe sono le mappe parkur. e ora vi racconto come ho conosciuto minecraft

Amico mio: EI vedi che esiste un gioco fighissimo che si chiama minecraft compralo cosi facciamo delle pratite insieme.

IO: OK mi hai convinto lo compro cosi dopo i compiti giochiamo assieme.

e cosi si creo un mondo fontastico di persone che giocavano e comunicavano tra di loro e questo mondo si chiama

MINECRAFT un gioco che tutti amano e tutti acclamano con piacere e soddisfazione e con Game Hug si pottrebbe avere l' oppurtunita di etrare a far parte di non un gioco ma di una Famiglia piena di gente simpatica e gentile che in ogni occasione ci sara sempre e con questo io vi saluto e

Ciriciao GENTE

e ciao e al ptossimo articolo