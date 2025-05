Minecraft: un capolavoro fatto da CUBETTI!

Un'idea geniale trasformata in un gioco spettacolare.



Le dinamiche di gioco coinvolgenti che danno la possibilità di usare a pieno la propria creatività .



Successivamente faremo un veloce escursus sulle modalità di gioco è delle loro principali caratteristiche .

Vi invito ad attendere il prossimo articolo per leggere nuove info sui strani mob del mondo di minecraft.

Semplicità : la sì può notare sia dalla grafica essenziale ma anche dalla semplice modalità di gioco

Le infinite possibilità di gioco : grazie alla storia del gioco "aperta" sì può sfruttare tutta la propria creatività .



Zombie ,scheletri,ragni ,ragni delle caverne ,streghe ,creeper , Zombi villager, slime , ghast , blaze , magma , Enderman e , i più pericolosi , il wither e il drago dell'end(nel prossimo articolo andremo a analizzarli più in particolare) .





Creativa

In questa modalità chi si può sbizzarrire sfruttando la nostra creatività per creare opere stupefacenti e tanto altro.



Avventura

Questa modalità viene utilizzata soprattutto per creare mappe di gioco in cui per interagire con cio che ci circonda ma senza poter distruggere i blocchi di construzione



Spettatore

In questa modalità possiamo muoverci liberamente per il mondo senza però poter construire nulla.







Qualunque sia il modo che preferite , statene certi , questo gioco vi terrà attaccati allo schermo per ore.....



Come ogni altro gioco degno di questo nome , anche Minecraft soffre sotto gli giudizi di tutte quelle persone che , senza neanche averlo provato , di coloro che sostengono che questo faccia schifo solo per la grafica estremamente semplice (che però ha reso questo gioco cio che e oggi), oppure coloro che sostengono che sia un gioco per bambini.



Nonostante tutto ciò , questo grande titolo, é diventato uno dei giochi più giocato al mondo ,e montante sia uscito da quasi 10 anni , continua a aiutare a passare il tempo a coloro che chi Giovanni e che, per sempre, chi giocheranno.





Su dai ci è che non conosce il gioco tutto fatto da cubetti?Ora ne parleremo un po'.Dal giorno della sua uscita nel 10 maggio del 2009 ha emozionato migliaia di utenti conquistandoli grazie a 2 principi fondamentali su cui si basa il titolo :Il gioco si può svolgere in 4 diverse modalità : sopravvivenza, creativa, avventura, spettatore .SopravvivenzaBisogna arrangiarsi e procurarsi le materie che ci permetterà di sopravvivere lasciando però a discrezione del giocatore decidere l'ordine in cui svolgere i fatti dandoci la possibilità di crearsi il Proprio gioco , la propria storia, il proprio mondo.Durante la notte , in questa modalità verranno spawnati dei mob , o creature cattive, che vorranno a ogni costo di farvi fuori . Ecco i principali mostri: