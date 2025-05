( 6 ratings)

Minecraft recensione e curiosità

il testo che leggerete non saraà scritto molto bene o esposto in egual modo me era solo una mia opinione Minecraft è un gioco che anche se può sembrare per ragazzi data la grafica cartonesca che si può pure cambiare con molta facilità,,ma questo è adatto pure ad adulti sia per programmazioni personalizate che per giocarlo normalmente senza mod o resurcepacks. Questo gioco appassiona molto sia i giovani che gli adulti con grafica, minigames, giochi online e molto altro infatti i player che ha attirato di questi tempi sono oltre i 60 milioni . Il gioco come ho detto prima si può modificare tramite mod che creano nuovi ogetti e nuovi achievements che inducono il giocatore a restare di più alla console e a dare un divertimento maggiore, ma oltre a cambiare tutto il gioco tramite queste mod si può cambiare la grafica e personalizzarla tramite programmi di foto ritocco. Si possono fare pure amicizzie tramite i server online e fare nuovi giochi e avventure che vengono creati dai founder di questi server per far divertire di più le persone. Da quando e stato creato ci sono state molte versioni migliorate con grafica materiali e molto altro, ancora ora ne stanno creando di nuovi come il gioco minecraft story mod con una bella storia e grafica spettacolare con un diverso movimento degli npg sia nel combattimento che nelle cose più formali come il nuotare , il normale camminare, rompere blocchi o qualsiasi altra cosa si possa fare . In Italia questo gioco è molto guardato su molte piattaforme dove si condividono video e live come twich e youtube che fruttano molte visualizzazioni a chi li porta sul proprio canale i più importanti che lo trasmettono su questi siti sono i mates un gruppo di ragazzi che giocando per divertirsi e nel mentre registrarsi con una telecamera hanno guadagnato denaro e fama. Detto questo, c'è una riflessione da fare su quello che vi aspettate da Minecraft e su come lo volete giocare. Per me, forse per l'imprinting dei tempi dell'Alpha, Minecraft è un'esperienza in single player, nella quale sopravvivo nella più totale solitudine, beandomi delle mie grandi opere. La versione Switch, quindi, fa tutto quello che desidero, e sarà sicuramente quella su cui assumerò le mie dosi di cubetti in futuro. Per molti, però, Minecraft è un'esperienza online e multigiocatore, e su Switch manca un dettaglio fondamentale: la chat vocale. Certo, ci sono delle sfiziose opzioni per il multiplayer locale, con uno split screen che promette grandi soddisfazioni ai genitori che vorranno giocare coi figli, ma coordinarsi online è praticamente impossibile. Per questo, se siete dei pro di Minecraft, la versione PC rimane quella su cui puntare, anche solo per il fatto che è sempre la prima a ricevere aggiornamenti e nuove funzioni. Se invece siete dei minecraftari della domenica, sulla console Nintendo c'è un mondo enorme, infinito, sempre diverso, che potete portare sempre con voi. E scusate se è poco.