Minecraft: PVP 1.9

La 1.9 offre un nuovo e divertente modo di giocare, ma il miglioramento più importante è stato quello PvP che ha implementato scudi, frecce, pozioni, e ali. Inoltre uno dei cambiamenti più grandi è stato l'aggiungere un tempo di ricarica per sferrare il colpo. Questa cosa ha generato molto scalpore e non sono poche le persone che hanno pensato che non è stato un bel cambiamento. In realtà il cambiamento è stato molto utile, ha eliminato un parte di hacker, che adesso non potranno più spammare è quindi usare cose come AutoClicker o Macro.

Sono anche stati cambiati i danni e, come ho detto prima, è stata aggiunta un tempo di ricarica per ogni arma. Vediamoli insieme:

Spade

Legno – 4 danni per colpo e 1.6 velocità d’attacco

Pietra – 5 danni per colpo e 1 .6 velocità d’attacco

Oro – 4 danni per colpo e 1.6 velocità d’attacco

Ferro – 6 danni per colpo e 1.6 velocità d’attacco

Diamante – 7 danni per colpo e 1.6 velocità d’attacco



Come possiamo vedere il danno delle spade è rimasto invariato, ma ha appunto aggiunto quella velocità d’attacco che non permette di cliccare più volte (facendo questo il danno sarebbe nullo).

Ma ora vediamo le asce:

Asce

Legno – 7 danni per colpo e 0.8 velocità d’attacco

Pietra – 9 danni per colpo e 0.8 velocità d’attacco

Oro – 7 danni per colpo e 1 velocità d’attacco

Ferro – 9 danni per colpo e 0.9 velocità d’attacco

Diamante – 9 danni per colpo e 1 velocità d’attacco



Nelle asce possiamo invece vedere un incremento del danno, che però è negativizzato del fatto che ci vuole molto per tempo per sferrare il colpo.

Possiamo concludere dicendo che c’è stato un enorme cambiamento per quanto riguarda le meccaniche di gioco del PVP e possiamo dire che hanno degli aspetti positivi e negativi, d’altro canto se si volesse utilizzare la versione 1.9+, per poter usufruire dei suoi blocchi ma non del suo nuovo PVP, esiste un plugin che permette di farlo.

Scritto da Kilik