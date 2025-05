( 0 ratings)

Minecraft, prime impressioni e consigli utili.

IL GIOCO E' ACQUISTABILE TRAMITE LA PIATTAFORMA DI GameHag O DIRETTAMENTE DAL SITO DELLA Mogang (RICHIEDE JAVA) Minecraft, un gioco di avventura? di azione? se contiamo il vanilla (single player non moddato) è di principale esplorazione nel quale devi accumulare risorse come i minerali per uppgradare l'equipaggiamento, i blocchi per buildare costruzioni sempre piu' grandi ed imponenti.

La grafica è a cubi, cartonesca, ma molto curata nelle luci ed ombre, con un assortimento di blocchi ed item vastissimo.

Lo scopo principale del vanilla, è quello di potenziarsi, esplorare, costruire ed uccidere i 2 principali boss, l'ender dragon (drago dell'end) ed il wither boss.

Il Drago dell'End, si trova in un'altra dimensione, per l'appunto l'end, il quale è abitato dagli enderman, mostri alti 3 blocchi ma che di base non vi attaccheranno, infatti vi attaccheranno solo se li fissate negli occhi o li colpite (mossa stupida). Il drago, vi attacchera' in 2 modi, di fisico, venendovi addosso e lanciandovi in aria, e dalla versione 1.9 di Minecraft, tramite il Dragons Breath, ossia il respiro di drago, una sfera di acido se vogliamo dire, che vi infliggerà un danno a zona continuo (vi consiglio di evitarlo). Oltre a questo, il drago avrà un effetto di rigenerazione della vita, datogli da delle torri poste tutte attorno a lui, le quali voi dovrete distruggere per poi dilaniare in drago. Per distruggere queste torri consiglio di portarvi un arco o di colpirle da una lunga distanza perhè una volta colpite, esse esploderanno. Invece, per proteggervi dagli enderman, vi consiglio di portarvi una zucca da indossare al posto dell'elmetto, cosi da non guardarli negli occhi e per non morire dopo mezzo secondo. Per il Wither Boss, la cosa si complica, perchè lui dovrete evocarlo voi.

Per evocarlo vi serviranno: 3 teste del wither skeleton (si trovano uccidento gli scheletri del wither nel nether, altra dimensione), e 4 di soul sand (sabbia delle anime, comune sabbia che si trova sempre nel nether), dovrete mettere la sabbia a "T" per poi mettere le 3 teste sopra la "T" ATTENZIONE!, una volta piazzate, il wither boss, comparirà, ma non hittabile perchè dovrete aspettare una esplosione che verrà non appena la sua barra della vita sia piena.

Questo boss, vi attaccherà con delle teste volanti che se vi prendono, esploderanno, dandovi un effetto che vi toglierà un tot. di vita. Fino alla metà della sua vita, lui tenterà di scappare, e voi potrete colpirlo con l'arco, ma superata la metà vita, sarà lui a rincorrervi e non sarà colpibile dall'arco (portatevi appresso delle mele d'oro e una buona spada). Il suo drop, la "Nether Star", vi servirà per creare il faro, un blocco che se posizionato su una base di blocchi preziosi come il ferro, vi potrà dare degli effetti benefici come la rigenerazione, forza, o resistenza.



CONCLUSIONI:



Minecraft, un gioco molto amato e criticato allo stesso tempo. Molti dicono che è noioso o che non ci siano abbastanza cose da fare... la mia opinione è che Minecraft, è un gioco bello per carità, ma che stufa dopo un po' di tempo.

Ci sono due grossi modi per giocare Minecraft, il vanilla ( quello che dopo un po' di tempo stufa) ed il moddato, infinito, constantemente aggiornato ed impossibile da finire. IO PREDILIGO IL SECONDO METODO!