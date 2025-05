( 3 ratings)

minecraft multiplayer pt.2

questa è la seconda parte dell'articolo minecraft multyplayer.In questa versione ci saranno delle modalità che non erano state citate prima. Oltre alle modalità precedenti esistono molte altre modalità che devono essere citate:



PRISON:questa modalità è molto antica,questo perché il concetto è molto semplice:fare soldi per evadere di prigione.In questa modalità sarai un prigioniero che deve lavorare per riuscire ad ottenere dei soldi per evadere.Inizierai la tu avventura nel warp "A"dove dovrai scavare per salire di warp.



UHC: In questa modalità verrei portato,insieme ed altri giocatori,in un punto casuale di un mondo di Minecraft.Devi stare molto attento alla tua vita,perché sarà possibile rigenerare solo con le mele dorate.Avrete un paio di minuti per equipaggiarvi,dove in alcuni server sarete immortale.Dopo finito questo lasso di tempo.in alcuni server,verrete teletrasportati al centro per la battaglia finale.Vince chi resta in piedi,



EGG WARS:modalità simile alle BED WARS,con alcune differenze:la prima è che una volta morto perderai tutto l'inventario;la seconda è che apposto dei letti ci sono le uova di drago,che si rompono con un click.Questa modalità tuttavia non è molto giocata perché ha uno stile più camper che non piace a molti giocatori.Vince chi resta in piedi



SKY BLOCK:In questa modalità sarai teletrasportato su un'isola che devi migliorare.In quest'isola dovrai viverci.La prima cosa in assoluto è fare il cobblestone generator,che ti permetterà di portare avanti la tua isola.



SKY WARS:In questa modalità dovrai combattere contro degli avversari,gli scontri averanno se delle isole volanti.Se muori non potrai più rinascere.Dovrai trovare il tuo equipaggiamento dentro delle chest situate sulle isole.Vince chi resta in piedi.



MINIGIOCHI RANDOM:In questa modalità(di cui non ricordo il nome,chiedo venia)dovrai affrontare i tuoi avversari in una serie di minigames random.Vince chi ottiene il maggior numeri di punti.



MURDERESS: è una modalità dov'è presente un'assassino,un detective e degli innocenti.Il compito dell'assassino è quello di uccidere tutti i player nel tempo limite.Quello del detective è quello di scoprire e uccidere l'assassino.Mentre gli innocenti possono cercare di creare un'arco con 10 pezzi d'oro oppure aspettare lo scadere del tempo.



Queste sono le modalità che avevo saltato per il semplice motivo che non ci gioco da molto tempo.Comunque sono modalità carine e divertenti,alcune purtroppo in vengono più giocate.