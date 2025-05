Minecraft: modalità, info ed altro

Questo è il mio primo articolo, mi scuso già per i possibili errori, spero vi piaccia.

Info, Versioni e Rilasci



Per chi non lo sapesse, Minecraft è un gioco sandbox 3D sviluppato da Markus Persson, rilasciato ufficialmente il 18 Novembre 2011, (disponibile su PC per 23.95 euro e su molti altri device), rilasciato anche il 7 Ottobre 2011 su Android e il 17 Novembre 2011 su IOS

Il 20 Settembre 2014, la versione PC ("Java Edition") è diventato il gioco con maggiori vendite per PC, raggiungendo le 28 milioni di vendite il 26 Marzo 2018

Al 20 Gennaio 2018, Minecraft ha venduto 144 Milioni di copie su tutte le piattaforme, diventando il secondo videogioco più venduto al mondo, sicuramente un traguardo degno della sua fama.

Modalità

Le modalità principali che ormai molti di noi conosciamo sono:

Sopravvivenza, la seconda modalità rilasciata da Minecraft nella quale i giocatori possono costruire strutture con oltre centinaia di blocchi disponibili tra qui alcuni con diverse utilità, e combattere insieme contro vari mostri (Mob) come: zombie, scheletri, enderman, ecc... tra cui i silenziosi, letali ed esplosivi creeper.

Sono presenti anche dei boss, come l'Enderdrago e il Wither.

L'inventario dispone di 37 slot, di cui 27 nascoste, 9 come toolbar e lo stot della mano sinistra, aggiunto nella 1.11.

L'estrazione di qualsiasi minerale è definito Mining, i minerali (che si suddividono in carbone, lapis, ferro, redstone, oro, diamanti, smeraldi) tra qui i minerali grezzi che possono essere ripiazzati immediatamente, oppure lavorati tramite 2 processi, Smelting (Cottura) e Crafting (Fabbricazione).

Nonostante sia commercializzato come un gioco senza obiettivi predeterminati ciò è dovuto a molti fattori riassumibili: Generazione casuale tramine seed, Numero indefinito di strutture da esplorare (Miniere abbandonate, tempi, ecc..) e la possibilità di modificare il mondo con limitazioni minime.



Per riassumere il corso di un gioco tipico:

Il giocatore inizia nel mondo principale dove deve sopravvivere a vari pericoli e raccogliere materiali, iniziando colpendo con la mano un albero per il legno, e poi creando strumenti di legno. Il giocatore deve cercare nelle immediate vicinanze di raccogliere risorse/oggetti aggiuntivi per sopravvivere la prima notte e costruire un semplice riparo contro le creature ostili. Avere una Spada può essere utile come misura di sicurezza. Poi il giocatore avrà bisogno di ottenere della pietra con le quale costruire strumenti in pietra, tra cui un Piccone per estrarre il ferro .Il giocatore costruisce una casa con un letto,casse, per immagazzinare oggetti e materiali in eccesso, un Banco da lavoro e una Fornace. Nel corso del tempo si andranno ad aggiungere terreni coltivati e allevamentidi animali, strutture per diversi scopi (come l'incantamento, la riparazione, la cottura o solo per immagazzinare materiali in eccesso, ecc.), e si esploreranno grandi sezioni del mondo in cerca di nuove risorse.

E molto altro ancora.

Poi abbiamo la modalità Creativa che porta via gli aspetti della sopravvivenza e consente al giocatore di edificare e distruggere costruzioni con facilità, ti consente di accedere ad un inventario che dispone una quantità illimitatà di blocchi e consente anche il volo e invulnerabilità, infatti l'unico modo di morire è l'uso del comando /kill o cadendo nel vuoto.



Abbiamo anche la modalità Estrema, con gli stessi aspetti della modalità Sopravvivenza, in cui la difficolta è bloccata su difficile e una volta morti non è permesso respawnare, a meno che non si scelga di andare in modalità spettatore e si utilizzi il comando /gamemode





Multiplayer e Moddato

Come molti di voi sapranno è possibile moddare Minecraft o giocarlo in multiplayer

In multiplayer sono disponibili molti server, suddivisi in server SP e premium, con una marea di modalità, tra qui arcade, PvP (Player Vs Player), SG (Survival Game) e chi piu' ne ha piu' ne metta.

Oppure è possibile giocare insieme ai tuoi amici sui server oppure tramite un server Locale.



Moddare minecraft è facile, tramite l'utilizzo di twich che dispone di molti pacchetti moddati tra qui alcuni insani.

Volete un pacchetto pieno di avventura e pericoli? Nuove dimensioni? Poter volare tramite un anello equipaggiabile? Poter trasformarti in un ragno e scalare in tutta tranquillità? O che ne pensate di un pacchetto in qui è possibile creare di tutto ibridando delle api in un alveare? Si, è possibile fare di tutto e di più.



Grazie a queste modalità è possibile divertirsi nel modo che più ti piace giocando a Minecraft, vi assicuro che il tempo vola =D