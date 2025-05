Minecraft Java Edition

Questo è un articolo che vi aiuterà a cominciare il vostro mondo di minecraft.

Salve a tutti e grazie di aver visto questo articolo. Cominciamo subito nel dire che Minecraft è un survival in prima persona per chi non lo conoscesse (ma ne dubito) fatto a simpatici cubetti . Questo gioco sembra a primo impatto una cavolata ma in realtà è molto più impegnativo di quanto sembri. Io questo gioco l'ho preso in mano circa 4 anni fa e tuttora ci gioco ancora perchè non mi ha quasi mai stufato. L'unico problema del gioco sono i mondi; Quando si effettuano cambi di versione c'è una bassissima possibilità che saltino fuori alcuni bug del tipo che alcuni chunk del mondo si "spezzino" nel senso che cambiano di posizione rispetto alla loro posizione di nascita . Un avviso che posso dare ai player che non vedono l'ora di mettere le mani sul nuovo aggiornamento di Minecraft ovvero la 1.13 Aquatic Update che uscirà molto presto, è quello di non giocare agli snapshot con i propri mondi "importanti" dove ci si è impiegato tanto nel creare il proprio mondo "perfetto". Perchè c'è la possibilità molto ma molto alta che il gioco rigeneri il mondo dato che è cambiato il sistema di generazione dei mondi. In questo gioco è possibilie fare di tutto dato che non da limiti tranne quello di altezza di ovvero 256 blocchi (ovvero che i player non possono costruire dopo l'altezza di 256 blocchi). Il consiglio che posso dare quando si comincia un nuovo mondo è quello di cominciare subito a prendere legna per farsi un piccone di legno (materiali per gli attrezzi che odio ma dettagli) e andare a scavare della pietra per farsi la fornace e gli attrezzi in pietra che dureranno molto di più che quelli in Legno. Fatevi anche una base provvisoria dove potete costruire in casa o vicino la miniera che vi servirà per prendere i minerali e per farvi gli attrezzi e le prime armature che vi serviranno. Dopo un po' di tempo che giocate nel vostro nuovo mondo e avete collezionato parecchi stack di blocchi decorativi e non potrete cominciare a costruire con la vostra immaginazione quello che volete. Potete anche costruire delle "farm" ovvero "macchinari" fatti dai player che vi aiuteranno a semplificarvi la vita nel vostro fantastico mondo di Minecraft. Quando sarete nella parte "avanzata" del vostro mondo è bene cominciare a cambiare di dimensione, i nuovi player si chiederanno come fare ma è una cosa semplicissima. Cominiciamo a dire che ci sono 3 dimensioni nel gioco : OverWorld ovvero il Mondo dove spawnate alla creazione del mondo; il Nether ovvero l'inferno un mondo fatto di lava e creature demoniache (lo dico per spaventare un pochino i nuovi player ahahah) che uccidendole vi daranno cose che vi faranno avanzare sempre di più verso il completamento del gioco e infine abbiamo l'end ovvero il mondo Finale del gioco dove potremo sfidare un boss chiamato Ender Dragon che è abbastanza semplice per i player un po' più veterani del gioco dato che è stato potenziato nelle versioni precedenti . Prima era solo un uccello cresciuto a suon di steroidi che vola per il suo terreno. Per andare nel Nether bisogna creare il Portale che ci aiuterà ad andare in quella dimensione ; Bisogna ottenere prima però l'ossidiana che servira per creare il portale. L'ossidiana la potete trovare in caverna sui fiumi di lava che avete spento con il vostro fidato secchio d'acqua. ne prendete 10 blocchi e potete creare il portale che vi servirà ad avanzare nel gioco. Per andare nell' End invece la cosa è più complicata perchè dovrete uccidere un bel po' di Enderman (un mob ostile se guardato negli occhi di minecraft) che vi daranno i loro occhi e lo sò che detto così è molto cruenta la cosa ma si, vi daranno i loro occhi che messi insieme alla polvere della blaze rod che non traduco in italiano se no questo articolo diventa vietato ai minori vi daranno gli ender eye che vi aiuteranno a cercare la fortezza del end che si trova nel overworld sotto terra o in mare. Una volta sconfitto il drago avrete finito il gioco ma non concluso la vostra avventura perchè potrete continuarla all'infinito dato che minecraft non dà limiti al player. Grazie ancora di aver visto questo articolo e spero di esservi stato utile se siete nuovi del fantastico gioco di minecraft, Un saluto a tutti.