Minecraft: il gioco tutto a BLOCCHI

Minecraft... un gioco con una grafica che non fa desiderare ma la logica di questo gioco è fenomenale.Eccoci qui con un nuovissimo articolo!Oggi parliamo di un gioco leggendario, che ha fatto la storia ma allo stesso tempo criticato da tutto il mondo.Minecraft... un gioco con una grafica che non fa desiderare ma la logica di questo gioco è fenomenale.Si ha esperienza di combattimento e di esplorazione, il gioco inizia generando il mondo, nello schermo appaiono le informazioni: la barra della vita , quella della fame (che serve aver sempre piena per rigenerare la vita) e l'inventario veloche. Per andare avanti in questo gioco serve craftare oggetti per ottenerne altri. Il gioco consiste nel soppravivere potenziando tutte le armature gli utensili dal legno fino al diamante e riuscire a combattere i boss del gioco: il wither e l'ender dragon. Il gioco non finisce dopo averli sconfitti ma si può continuare l'avventura visto che il gioco è sempre in aggiornamento dalla Mojang. Sono varie le cose che si possono fare oltre la soppravivenza il gioco piò essere giocato in multiplayer con gli amici o con tutto il mondo. Si possono giocare molte modallità nei server e tutto questo in un solo gioco. Questo gioco viene considersto "brutto" per viene giocato molto da bamibi per la grafica per la poca potenza richiesta per essere giocato. Per me questi sono tutti vantaggi perche garantisce al pubblico che non può permettersi un computer da gaming un gioco fluido e molto divvertente per passare delle ore con gli amici o da soli. Si possono fare molte altre cose come meccanismi di redstone una pietra che si trova nelle caverne e serve almeno il piccone di ferro per raccoglierla, essa serve per costruire meccanismi, farm automatiche di cibo e mob vari, costruzioni moderne e moltro altro questo gioco garantisce una ampia modallità di gioco per tutti i gusti dai più avventurosi a quelli più da costruzioni. Costruzioni? ebbene si essiste una modallita detta CREATIVA che è possibili attivare alla generazione del mondo o nel mondo con il comando /gamemode @p 0 (soppravivenza) 1 (creativa) 2 (soppravivenza) 3 (spettatore). Selezionandola si ottengono blocchi infiniti e la possibilità di volare a piacere.Il gioco è aquistabile online sul sito ufficiale del gioco http://minecraft.net e in negozio comprando la gift card il prezzo si aggira ai 23$ ben spesi per un gioco del genere. Come ripeto "Sono varie le cose che si possono fare oltre la soppravivenza il gioco piò essere giocato in multiplayer con gli amici o con tutto il mondo. Si possono giocare molte modallità nei server e tutto questo in un solo gioco" niente male no? Ora tocca a voi provarlo e magari scrivete anche voi un articolo su questo magnifico gioco.