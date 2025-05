( 0 ratings)

Minecraft gioco a cubi

Minecraft un gioco cubico che ha ispirato il mondo.Questo è uno dei giochi più divertenti racchiuso in 3 modalità che saranno meglio spiegate nell'articolo Negli ultimi anni si è venuto a sviluppare il vero e proprio fenomeno che ha esaltato il famoso gioco che tutt'ora è famosissimo,parliamo proprio di Minecraft!Il gioco si presenta in 3 modalità principali

Realms

Multigiocatore

Singolo

Singolo

Si affronta una vera e propria situazione di sopravvivenza affrontando i mostri e creandosi il proprio armamento ,iniziando da spaccare il legno,arrivando a spaccare i diamanti.Il giocatore singolo gode di una certa tranquillità ,interrotta solo dai mostri che dopo ore di gioco non saranno più un problema.

Multigiocatore

Si affronta la stessa esperienza del giocatore singolo,solamente appunto con la possibilità di giocare con amici e player insieme o parallelamente la vostra avventura!!Infine in questa modalità si sono andati a sviluppare vari server mini-game che tutt'oggi sono famossissimi,che possono essere facilmente reperibili sull'internet_______________

Realms

Identico a Multigiocatore,solo con qualche mappa pre-installata al costo di una modica cifra(A parer mio inutile perchè le mappe sono facilissime da installare ,e spendere soldi per questo è davvero inutile!)

Queste sono le 3 principali modalità ,nell'impostazioni ci saranno le varie regolazioni dei comandi e la sensibilità,così da rendere il gioco completo.Infine non posso solo dire di consigliarvi questo gioco perchè divertente,e anche con una modica cifra di acquisto!Di seguito vediamo i vari mondi



-Nether

Overworld

END











_Nether

una RIPRODUZIONE di un inferno molto pericoloso (il quale consiglio di visitare solo nel caso in cui si è equipaggiati molto bene).Ci sono varie fortezze e molti mob pericolosi quindi STATE ATTENTI!!!!



END

La dimensione finale dove possiamo incontrare il mob più forte del gioco(Ender Dragon) Per entrarci dovrete acquisire un tot. di perle dell'end quindi bisogna giocare molte ore per arrivare in questa dimensione.



OVERWORLD

Il semplice mondo di minecraft dove si nasce,con miniere e i vari monumenti dove ci si potrà migliorare passo dopo passo