Minecraft e l'educazione

Il mondo dei videogiochi va contro l'educazione?

Minecraft è il famoso-gioco-a-blocchi-blablabla, quello che se non conoscete… beh, cosa ci fate qua se non conoscete Minecraft? E’ il Lego dei nostri tempi, un successo mondiale che i creatori svedesi Mojang hanno rivenduto a Microsoft per la solita incommensurabile vagonata di soldi (aprendo la porta a non pochi problemi… ma ne parleremo), il gioco più giocato dai ragazzini delle fasce d’età più basse, eccetera. Però questo non ci interessa, in questo momento.

Ci interessa il fatto che, grazie ad una struttura aperta e modulare, una architettura client-server basata su Java, e soprattutto un design del gioco assolutamente brillante, nonostante la grafica non certo ad alta definizione, Minecraft stia attirando ancora oggi l’attenzione di milioni di ragazzi e ragazzini – e anche di ragazze e ragazzine: Minecraft è un gioco molto inclusivo!

Sono gli stessi ragazzi e ragazze di cui gli insegnanti si lamentano, quelli che Prensky qualche anno fa definiva nativi digitali, salvo poi rimangiarsi la definizione correggendo il tiro perché di nativo in loro, come in tutti gli esseri umani, ovviamente non c’è un bel niente. Quelli accusati di non saper più leggere, scrivere e parlare perchè passano tutto il tempo davanti allo schermo – di computer e dispositivi mobili, beninteso, perchè quello della tv andava bene a tutti, prima, con pochissime eccezioni.

Le accuse, dicevamo, arrivano da una generazione di adulti e anziani mediamente ancora convinti che i media digitali e la tecnologia connessa in rete siano solo “giochini”, e incapaci di comprendere fino in fondo il cambiamento epocale che stiamo attraversando… da trent’anni almeno, ma sempre più velocemente e profondamente ogni anno che passa.

Magari è anche vero, eh – indignate insegnanti delle scuole medie mi gridano contro che loro fanno la stessa lezione su Dante da più di 10 anni, e 10 anni fa la seguivano tutti mentre oggi non ci riesce quasi nessuno… Io incasso, e sottovoce intanto mi domando come sia possibile fare sempre la stessa lezione per 10 anni, ma evidentemente sono io che non capisco qualcosa.



