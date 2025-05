( 7 ratings)

minecraft: divertimento in piu?!

hey ciao sono icube e in questo articolo ti spiegherò qualche consiglio per divertirti di più su minecraft bene, se sei su questo mio articolo significa che ormai ti annoi a giocare in minecraft vanilla, bene con questo post ti darò qualche consiglio su come rendere la tua avventura divertentissima ( o almeno spero) ma vediamo subito cosa potresti aggiungere al tuo minecraft



MOD: eccoci con il primo consiglio le mod ora, secondo la mia personale opinnione le mod non servono solo ad abbellire il gioco ma anche ad allenarsi per esempio, quindi potete installare varie mod sul vostro minecraft attraverso l' uso di forge, ma vediamo come potreste divertirvi

1) potreste diventare dei designer con la mod della forniture, essa aggiunge al vostro minecraft una sezione intera di mobili, sedie,tavoli, pc, e molte altre cose per abbellire le vostre creazioni, ma la funzione geniale di questa mod è quella di rendere pratici gli oggetti aggiungendo delle vere e proprie funzioni, per esempio puoi sedert sulle sedie, posare oggetti negli scaffali, vedere la tv e usare il tuo pc per fare acquisti, con questa mod inoltre potrete allenarvi a costruire e arredare una casa, che potrebbe anche servirvi per un server o una serie su youtube

2) un altro esempio e quello della techguns o molte altre simili ad essa che vi permetteranno di aggiungere armi al vostro gioco, pensate un avere degi AK-47 al posto di una normalissima spada o un bazooka al posto di un semplice arco o che ne dite din un armatura da militare oppure una granata?





TEXTURE PACK: in questa sezione non mi dilungherò molto anche perchè non c'è niente da dire in pratica, ma continuiamo

la grafica normale di minecraft non vi garba piu? bene le texture pack fanno al caso vostro, cambiare aspetto a blocchi o altri oggetti potrebbe semprare una cosa da nulla ma vediamo due esempi dove potrebbero essere utiili

PVP: esatto nel pvp (player vs player) in questa modalità le texture pack vi permettranno per esempio di vedere attraverso l'acqua oppura modificando la grandezza delle spade vi permetteranno di avere più visuale

BUILDING:qui vi permetteranno di abbellire le vostre case o le vostre costruzzioni, scegliendo la texture giusta potreste far risaltare delle case pervia della diversa texture dei blocchi, queste se combinate con alcune mod pottrebbero farvi diventare dei perfetti designer,e fidatevi se con texure e mod imparate a costruire e abbellire bene anche in minecraft vanilla potete essere presi per fare i builder sui server, questo farà diventare ancoora piu divertente la vostra esperienza videoludica



il terzo consiglio che vi do sono i server, ma vediamoli meglio

SERVER: ora possiamo dividere i server in due parti ovvero

GIOCARE AD UN SERVER: in quelli più amosi il divertimento è assicurato, potete diventare dei maestri del PVP così da riuscire a devastare anche i più forti giocatori oppure, per esempio, puoi sviluppare la tua attenzione sui minigame, bedwars, eggwars, spid drawing, potete sbizzarrirvi giocando a queste fantastiche modalità

CREARE UN SERVER potete anche creare un vostro server,potete crearlo vanilla o se preferite con le mod, pensateci bene potete creare un server mozzaffiato, crendo quest' ultimo potete conoscere persone, giocare con loro, puoi tu stesso sviluppare i minigame, giocarli e se vuoi puoi anche condurre una serie youtube dove giochi normalmente nel tuo server





spero che questi consigli vi siano serviti, qui da icube è tutto ciaooo