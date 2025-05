( 3 ratings)

Minecraft: cos'è e cosa si può fare

Sapete cos'è Minecraft?, Bhe potrebbe essere alquanto strano che non conoscerlo dato che oramai il web è pieno di gameplay vari tutorial ed altro ma torniano a noi Minecraft è un gioco indie nato il 2009, sviluppato dallo svedese Markus Persson (chiamato in gioco Notch) ma nel 2011 continuò a essere sviluppato dalla Mojang e dallo sviluppatore Jens Bergensten, la Mojang infine fu acquisita dalla Microsoft nel 2014 e la prima versione per pc fu rilasciata il 17 maggio 2009 ma quella versione fu un alpha e la versione completa uscì ben 2 anni dopo uscì il 18 novembre 2011 ma passiamo a cosa si può fare e a come si gioca. In Minecraft sono possibili 2 modalità di gioco il Singleplayer (giocatore singolo) e Multiplayer (multigiocatore), parliamo del Singleplayer in singleplayer potrai generare un mondo impostandolo a tuo piacere, prima di tutto potrai scegliere un nome del mondo poi potrai scegliere tra 3 modalità sopravvivenza,creativa,estrema, poi potrete anche scegliere se la struttura del mondo sarà superpiatta,normale e amplificata (per la modalità amplificata serve un computer molto potente). Nella sopravvivenza dovrai cercare le risorse e guadagnartele con fatica e avanzare nel tempo di materiale in materiale fino ad arrivare al più raro il diamante con cui potrai farti ma attento non dovrai soltanto scavare e scoprire nuovi materiali ma dovrai anche costruirti una casa perchè la notte è pericolosa potrai incontrare vari mostri tra cui scheletri,zombie,ragni ed altri ma i mostri saranno presenti nel tuo mondo solo se avrai precedentemente impostato la modalità normale o difficile perchè se si gioca in pacifica (la terza modalità) non saranno presenti mostri. Passiamo al multiplayer (a mio parere è la modalità migliore perchè trovo alquanto noioso il singleplayer ma è solo un parere personale) nel multiplayer potrai aggiungere dei server (facilmente reperibili sul web cercando minecraft server), non sapete cos'è un server ok ve lo spiego subito, un server di minecraft è un mondo creato e impostato da altri player (ci sono server con più posti rispetto ad altri) nei server potrete trovare modalità originali e differenti tra cui le più comuni le skywars,bedwars,hide and seek,murder ed altre su cui si potrebbe fare un articolo intero su varie strategie e tattiche. Ma passiamo ad altre cose che si possono fare su minecraft, si possono anche aggiungere mod,resource pack, le mod sono dei file che se aggiunti a minecraft modificano l'esperienza di gioco aggiungendo blocchi e oggetti di qualsiasi tipo e genere, per dire ci sono mod che aggiungono armi oppure alcune che aggiungo oggetti decorativi. Le resouce pack sono file che ti modificano diciamo la vista del mondo di minecraft per esempio campiando il colore di un blocco e oggetto così da creare vere opere d'arte. Volevo anche parlarli della redstone un minerale che è scavabile solo con il piccone di ferro, con la quale si possono creare pistoni,pistoni appiccicosi,ripetitori,comparatori,gettatori,torce,distributori ed altro ma quelli che vi ho appena elencato sono oggetti che servono a creare veri e propri ingranaggi e macchinari, il mondo della redstone è un mondo che bisogna assolutissimamente esplorare se si gioca a minecraft. Attualmente il prezzo di minecraft è di 23.25 euro e fidatevi li vale tutti. Di minecraft esiste anche quello per i device mobili ed è scaricabile dal play store ed è anche chiamato minecraft pe (pe sta per poket edition o edizione portatile) questo minecraft oramai offre una esperienza di gioco quasi uguale a minecraft per pc e anche lui dispone di una modalità di giocatore singolo e una di multigiocatore, come questa esiste anche la minecraft per le console ma a mio parere la versione per pc è la migliore anche perchè mi trovo scomodo a giocare con il controller o con il touch.