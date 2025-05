Minecraft: Bello, stupendo e rilassante!

Per chi non lo sapesse, il suo scopo è quello di uccidere l'Ender Dragon, ma dopo questo puoi continuarlo tranquillamente, perché ci sono migliaia di altri obbiettivi da raggiungere!

All'inizio dpvrai raccogliere della legna e farti i tuoi primi attrezzi, andare in caverna e trovare i minerali, e dopo aver fatto il piccone di ferro potrai finalmente scavare il diamante, poi potrai farti farm di cibo, o di tanto altro ancora, hai possibilità infinite!

Dopo andrai nel Nether e prenderai le teste del wither e la sabbia delle anime, e successivamente sconfiggere il WitherBoss, guadagnando così la stella del nether. Infine andrai nell'End a uccidere l'EnderDragon. Dopo ci saranno un altra infinità di cose nonostante escano i titoli di coda, che ci fanno capire che tutta l'esperienza di gioco potrebbe infine essere un sogno di steve che vive in una società difficile e per questo vede tutto a cubi, ma questa è un'altra storia!

Comunque dopo potrai andare nel Void, una "sottodimensione" dell' End.

Se ti stancassi del tuo mondo potresti crearne sempre uno nuovo in creativa o giocare delle mappe create da altri giocatori.

In creativa avrai materiali infiniti e potrai allenarti a costruire, facendo pixel art, costruzioni in 3D o allenandoti ad esempio facendo delle cose speciali cose speciali con la redstone o addirittura con i comandi!

Poi ci sono molti tipi di server con molti tipi di modalità, come i parkour, il pvp, la sky grid e altri migliaia e migliaia e migliaia di modalità! Ci sono migliaia di mappe che ognuno può creare e caricare su internet, sul web, e sfogarsi con i comandi, ci saranno migliaia, milioni o addirittura migliardi di possibilità!

La prima cosa che io ho fatto su minecraft è stata giocare in creative, non ci capivo proprio niente, ora invece pitrei definirmi un "proplayer" anche se non ne sono moltoo sicuroo.

Minecraft è grandioso, è un gioco che ho amato e amo tutt'ora! Nella mia esperienza con Minecraft ho capito che è un gioco che merita tantissimo!