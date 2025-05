( 2 ratings)

Minecraft è un gioco cui vale la pena passarci del tempo?

Premetto che minecraft è un gioco adatto a tutte le età, ma piacerà a persone con tanta immaginazione o a persone molto meccaniche! Minecraft è un gioco prodotto dalla mojang con a capo un certo Notch.

é un gioco basato sulla sopravvivenza, creatività e intelletto da mettere su vari sistemi da creare.

Al momento esistono 3 modalità ovvero: sopravvivenza, creativa e avventura.

La modalità sopravvivenza si tratta appunto di sopravvivere in un mondo formato da cubi, acqua, lava e mostri di vario tipo.

Si partirà in un punto della mappa casuale, con o senza la cassa bonus sarà l'host del gioco a decidere.

Il nostro inventario sarà vuoto, finchè, con le nostre mani non scaveremo il nostro primo blocco di tanti.

Potremo costruirci tante basi , case, armamenti di spade e archi anche incantati, trappole per le persone online o se giochiamo offline per i mostri/mob.

I mob sono tanti ma i più famosi sono i creeper...

un bug involontario gli ha prodotti e la mojang non ha voluto cancellarli, ma aggiungerli un potere unico su tutto il gioco, l'esplosione.

Poi ci sono altri mostri come gli zombi, gli scheletri, le vampe (esseri volanti che si trovano nell'inferno: possono lanciare palle di fuoco e volare), i fantasmi ma un po' ingrassati (xD) che si potranno trovare nel nether.

Ci sono anche creature amichevoli che alcune addirittura ti proteggeranno (come ad esempio i lupi, se gli addomestichi con le ossa).

In tutto questo dovremo anche sopravvivere con la fame che, quando perderemo cuori (ne abbiamo 10 in totale) si ricreeranno proprio grazie ad essa.

Per aumentare la fame e quindi averne di meno, basterà mangiare; andranno bene sia ortaggi che si potranno coltivare, (come ad esempio le carote e le patate) sia carne ottenibile da vari animali come il maiale, la pecora, la gallina, le mucche, i conigli ecc....

La modalità creativa è (a parere mio) la più rilassante delle tre.

Avremo una quantità di blocchi illimitati da poter usare per costruire pixel art, case e tutte le idee che ci passano per la testa.

La modalità avventura invece, ci impedirà sia di costruire che di eliminare blocchi ma potremo passargli attraverso e quindi viaggiare facilmente in giro per il mondo.

C'è una modalità bonus che discende dalla sopravvivenza che si chiama hardcore (estrema in italiano).

La modalità consiste in tutto ciò che ho detto riguardo la sopravvivenza, cambia solo una cosa: si ha una sola vita.

Quando si morirà e di conseguenza si uscirà dal mondo, appena rientrati non potremo fare niente ma guardare una scritta : "sei morto".

In più tutte queste modalità le potremo giocare anche in dei mondi con dei nostri amici in modalità multiplayer o in schermo condiviso quando tutti e due i giocatori si troveranno a giocare nella stessa play.

Infine esistono i server dove, per entrare bisognerà crearsi una password.

troveremo gente online con cui giocare a svariate modalità di quel server e con essi di conseguenza divertirci!

:-)