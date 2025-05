Lo stupore di final fantasy XV su mobile

Vediamo come final fantasy XV su mobile può passare da titolo inaspettato a titolo di cui non potrete fare a meno, al patto di passare sopra qualche piccolo difetto.

Final Fantasy XV a new empire è un gioco di strategia casual mobile, spin off di final fantasy xv, scaricabile liberamente (è un free-to-play, quindi ha acquisti in-app). Guidando Noctic, personaggio proveniente dal titolo principale uscito su PlayStation 4 e Xbox One, bisogna costruire e fortificare una città per partecipare a battaglie online in tempo reale contro mostri e altri giocatori umani. Insomma, segue senza troppi misteri la linea dettata dai vari Clash of Clans e simili, o meglio ancora ai vari giochi "Empire" disponibili per piattaforme mobile come game of war.



Questo nuovo titolo a tema final fantasy stupisce perchè non è un action o un jrpg, ma un gestionale che permette di gestire un proprio impero da far cresce, sviluppare e ingrandire. Si possono potenziare edifici, decidendo come far crescere il nostro impero; ad esempio possiamo scegliere di potenziare miniere,cave e fattorie rimanendo sulla difensiva oppure potenziare caserma, ospedale e infermeria e passare subito alle battaglie con i mostri e alla conquista di altri imperi, cave e città.

L'unico difetto di questo gioco che fa storcere abbastanza il naso è che sembra un semplice gioco costruito a cui sono stati poi aggiunti i contenuti di final fantasy, il che lo rende un pay to win su licenza quasi forzata. Non c'è nulla di Final Fantasy in A New Empire, fatta eccezione per un profilo di Noctis appiccicato sopra a un gioco che assomiglia in tutto e per tutto a un generico strategico da banner pubblicitario invasivo, e per la presenza del cursore a forma di manina guantata, forse il riferimento più diretto alla serie. Non c'è storia, non ci sono dialoghi e non c'è nulla della caratterizzazione tipica di Final Fantasy XV in questo spin-off, c'è solo qualche personaggio tratto a forza dal gioco principale e inserito come scusa per stare dietro alla costruzione e all'upgrade di edifici in questo fantomatico "nuovo impero" di cui sinceramente è difficile capire il senso.Come si conviene al genere, in Final Fantasy XV: A New Empire ci troviamo a costruire e far evolvere vari edifici in modo da rendere sempre più ampio e potente il nostro impero, raccogliendo risorse, addestrando unità e creando eserciti in grado di fronteggiare le minacce ed espandere i confini, combattendo contro altri utenti in battaglie online. Non è facile però entrare bene nell'epica della storia visto che, di fatto, non c'è una traccia precisa degli eventi che fanno da sfondo al gioco. Noctis ci dice di volta in volta cosa fare, sempre senza troppo trasporto, ma le azioni si limitano semplicemente all'ordinare qualche nuova costruzione o ampliamento e aspettare che questo sia terminato. Nel frattempo, una miriade di notifiche si accumulano nei meandri dei menù, portandoci ad attivare quest, sbloccare premi, equipaggiare il protagonista e portare avanti l'impero in qualche modo. Tutto questo si appiattisce nella semplice attesa delle barre di caricamento, che ovviamente richiedono esborsi di denaro per essere chiuse in anticipo, tranne che nelle prime fasi del gioco, in cui tutto sembra decisamente più semplice. Anche la creazione dell'esercito, lo svolgimento delle (presumibilmente) imponenti battaglie e la stessa esecuzione delle quest si limita a una barra di caricamento.