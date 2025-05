Nell'ultimo mese si stanno tenendo i mondiali di League of Legends, LoL, e sono in molti a riunirsi sul canale di streaming, italiano o straniero, per commentare, sostenere e guardare la propria squadra preferita o stare in compagnia. L'emozione è sempre alta, specilamente quando giocano squadre della propria nazionalità, ma i mondiali danno solo questo? Regalano solo forti emozioni?

Ogni volta che viene creata una nuova build in un champion giocato da qualche squadra, ci sarà sempre un player che tenterà di emulare ciò che è stato fatto in quella partita. E' normale e logico, se si considera che molti giocatori tentano di salire e primeggiare sugli altri in questo modo. In un certo senso, quindi, osservare con attenzione una partita in eventi simili, riesce a insegnare a molti giocatori come mettere un lumetto o come far attivare un oggetto insieme ad altri. O anche il posizionamento dei campioni, in quanto fattore molto importante per non venir ucciso malamente dagli avversari.

Possiamo quindi affermare che i mondiali, o partite di eventi importanti, influenzano il modo di giocare della community di LoL? Certamente!

In una partita conseguita da una squadra europea (attenzione allo spoiler per chi non avesse ancora visto i mondiali)

un giocatore

ha avuto la brillante idea di giocare un champion che non veniva selezionato da almeno 2-3 anni. Parliamo di Leona, un champ che ricopre il doppio ruolo di support/top laner, ma anche di tank. Nei social è scoppiato l'hype per questo campione e su come sarebbe stato giocato da parte

sua in questo

mondiale. Sono partite scommesse, deduzioni, imprecazioni e ansia da parte di tutti, specialmente da chi gioca questo champion, ma perchè? Leona non è in meta, attualmente, e ciò significa che ci sono ben altri campioni più performanti che possono essere presi durante la selezione del personaggio; molti hanno cominciato ad immaginare la rimonta di questa donna in armatura nelle ranked, con rune e maestrie, compresi gli oggetti e le skill, viste durante il mondiale. E visto che la squadra è riuscita a vincere la partita, questa paura è aumentata un po' su tutti, anche da chi gioca la giovane ragazza: alla fine potrebbe essere bannata dalla selezione

per via del suo win rate o dal fatto che tutti vorranno provarla facendo combo impressionanti con la squadra. In questo modo non si ha la possibilità di provarla o giocarla e questo vale

per tutti gli altri campioni e oggetti usati.

Infatti, ultimamente, durante le partite si è notato un incremento di "Incensiere Ardente" (oggetto importantissimo per i support) e altre skill usate diversamente, come ignite o heal al posto di sfinimento per il support o barriera e sfinimento al posto della cura per gli adc. I player sperimentano e, in questo modo, capiscono i vari errori e dove possono portare vantaggio a sè stessi e alla propria squadra, sempre grazie a ciò che hanno visto in precedenza.

Un po’ come quando utilizzano proprio la squadra intera vista durante il mondiale, andando così a conoscere meglio chi stanno giocando e capendo la strategia usata di volta in volta dalla squadra da cui hanno preso ispirazione.

Ma sono solo queste cose che aiutano a migliorare? No, perchè i caster fanno del loro meglio per dare consigli utili in maniera estremamente velata.