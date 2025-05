( 1 ratings)

League of legends miglior moba in circolazione?

Questo gioco apre molte strade al giocatore, tra vari stili di gioco, ricompense e modalità, adesso vedremo insieme come league of legends sia a tutti gli effetti il miglior moba. League of legends comunemente detto LOL, è un gioco free to play che accompagna il giocatore per i primi livelli di gioco per poi buttarti nella gabbia dei leoni, poiché dopo la prima fase introduttiva del gioco e dopo i primi 30 lv, si potrà accedere alla parte competitiva del gioco, dove con un sistema di ranking, vi potrete posizionare in diversi rank che partono dal bronzo per arrivare al challenger. Il gioco è molto complesso sopratutto a lv alti, poiché ci sono diverse tattiche e mentalità che si acquisiscono con il tempo è l allenamento in game, il problema principale di questo gioco, non è il gioco in se ma i giocatori che, potranno influenzare positivamente o negativamente la vostra partita, nella maggior parte dei casi negativamente facendovi perdere la pazienza per poi reportarlo alla fine del game, il report è una grande arma è vostra disposizione che vi permette di bannare temporaneamente un giocatore per migliorare il suo comportamento. Il gioco possiede diversi tipi di ricompense tra cui skin per i vostri campioni che sono più di 150, emote e chroma per le vostre skin. Il gioco consiste nella scelta del ruolo da impegnare quella partita e distruggere il nexus nemico, ci sono 5 ruoli ovvero , il top laner di solito il tank, il Jungler colui che farmerà i mostri della jungla e vi aiuterà nella fase di corsia, il mid laner predilige assassin e maghi, invece ci sono in un unica laner il ruolo dell adc e del support, rispettivamente tiratore della lunga distanza con poca vita e tanto danno è il supporto che dovrà proteggere l adc. Ogni campione ha abilità uniche, e tutti hanno la propria suprema , abilità che fa la differenza nei combattimenti di gruppo. Gioco superiore ai suoi colleghi dota 2 e smite. League of legends viene costantemente aggiornato,con dlc gratuiti che ampliano il gioco con nuove modalità, nuove skin e nuove emote, il tutto a tempo limitato, tanto per citarne una , il dlc odissea con 6 nuove skin, quindi è un gioco costantemente in crescita. Quindi incoraggio ogni giocatore degli altri moba a scaricare e giocare a lol. Ovviamente ogni giocatore potrà personalizzare il proprio stile di gioco, senza sfociare nel così detto troll, ovvero colui che gioca per dare fastidio e perde di proposito le partite, per il solo scopo di far arrabbiare gli altri giocati. Lol è un gioco molto vasto, io per esempio dopo 2 anni di gioco, continuo a giocarci con costanza