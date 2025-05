League of legends, il moba perfetto

League of Legends (LoL) è un videogioco online, che è possibile scaricare gratis dal sito ufficiale. Questo videogioco del genere MOBA, ovvero Multiplayer Online Battle Arena, è stato sviluppato e pubblicato da Riot Games, nell'ottobre del 2009. E' un gioco che godeva e gode tuttora di molta fama, infatti, ogni mese conta più di 67 milioni di giocatori.





Come si gioca?La modalità di gioco è molto semplice ed intuitiva, due team composti da 3 o 5 campioni, cambiano a seconda della modalità scelta. Ogni team inizia ai lati opposti di una mappa, con un negozio ed il Nexus. Una partita viene vinta quando il Nexus avversario viene distrutto. Però per arrivare alla distruzione del Nexus, bisogna prima distruggere una serie di torri, le quali sono posizionate lungo tre corsie, che collegano i due Nexus. Le corsie, dette lane, sono chiamate in modo diverso, in base alla loro posizione, troviamo: Toplane (posizionata in alto alla mappa), Middlelane (posizionata al centro), Botlane (posizionata in basso alla mappa).

Durante lo svolgimento della partita ogni giocatore deve guadagnare livelli e oro dall'uccisione dei campioni, dei minions e sconfiggendo i mostri neutrali, alcuni dei quali alla morte garantiscono dei potenziamenti detti Buff. Con l'oro guadagnato è possibile acquistare degli Item, ovvero oggetti da equipaggiare al fine di migliorare le caratteristiche del proprio campione.

In League of Legends il campione inizia il match al livello 1 (livello 3 per la mappa ARAM) per arrivare fino al livello 18.

Nella lobby pre-partita, ci sarà una selezione, dove potremo scegliere il nostro personaggio (detto campione), isbloccabili sono più di 140, vengo divisi in sei categorie:Tutti i campioni possono essere sbloccati tramite l'essenza blu, che viene acquisita ogni volta che si sale di livello, oltre aisi possono acquistare(si sbloccano con le casse Hextech),(si posizionano nella mappa e hanno lo scopo di farci vedere le parti oscurate della mappa, funzionano come le lampadine),e molte altre cose.Una cosa molto bella di League of Legends è la storia di ogni campione, che è possibile leggere sul sito ufficiale, sempre nel sito è possibile accedere nella sezione mappa, dove c'è una, dove vengono indicate le variedell'universo di LoL.