[LEAGUE OF LEGENDS] Guida ai maghi in Corsia Centrale

sono Dano e gioco a LoL da circa 3 anni, spero che questa guida vi sia utile ;)

Oggi parleremo della Corsia Centrale del gioco League of Legends, specialmente sui Maghi che la popolano. Innanzitutto, direi di parlare del ruolo del Mago in una partita; il suo ruolo principale è quello di fare danno con le proprie abilità, ma ogni mago ha le sue varianze. Ci sono vari tipi di Maghi, e si distinguono in 3 categorie principali:

Burst Mage, Maghi che servono per prendere un target, tenerlo fermo e ucciderlo nel minor tempo possibile, alcuni esempi sono Lux e Syndra, che grazie alle loro Supreme riescono a uccidere velocemente svariati Target.

Control Mage, Maghi che controllano gli scontri tramite le loro abilità di controllo, alcuni esempi sono Orianna e Lissandra, due Maghi potentissimi che applicano molti controlli sul team nemico.

Poke Mage, Maghi che eccellono nelle situazioni di stallo e servono per danneggiare il nemico da molta distanza, alcuni esempi sono Ziggs e Xerath, entrambi con delle abilità potentissime, ma se presi da vicino diventano un po' debolucci.

Poi ci sono alcuni maghi unici, come Azir, un mago che crea soldati con cui attaccare i nemici, o Vladimir, un mago molto resistente in grado di stare in mezzo alle ritrovie nemiche, o per citarne un altro, Aurelion Sol. Il quale compito è di muoversi in mezzo ai combattimenti e fare danno con le sue stelle che gli ruotano intorno.





In Mid Lane, in generale, si dovrebbe ricevere un grosso aiuto dal proprio jungler. Sia da parte delle Gank, sia dai Blue che esso vi darà, che vi aiuteranno a rimanere in Lane più a lungo per il mana che esso vi darà. Come Mid Laner, in oltre, prendete parte ai combattimenti in Corsia inferiore quando ce ne sarà bisogno.

In lane, una cosa principale in midlane è Harassare (Colpre) il proprio nemico con abilità a distanza, possibilmente colpendo anche i minion nemici. Abilità perfette per questo scopo sono la Q di Ahri, oppure la E di Lux.

Ok, detto questo direi di entrare nel dettaglio, iniziando a parlare degli incantesimi dell'evocatore. Sui maghi la scelta ricade quasi sempre su Flash accompagnato da Spettralità, Barriera, Guarigione o Sfinimento. Ma si può anche rischiare e prendere l'Ustione per avere una pressione di Kill maggiore.

Parlando dei ruoli nei teamfight dei mage, beh, sono stati detti sopra. Quindi direi di saltare subito agli Oggetti che si andranno a comprare.

Hextech GLP-890, oggetto sopratutto utilizzato per la sua attiva, che spara dei colpi di Ghiaccio che fanno danno. Utile anche per la sua Passiva che vi ridà Mana in base ai danni che prendete.

Velo della banshee, Oggetto per ottenere uno scudo magico che vi proteggerà da una singola abilità ogni 40 secondi, molto utile contro potenti Maghi.

Bastone del Vuoto, Beh... che dire su quest'oggetto se non che è essenziale su tutti i Maghi? 80 di potere magico e una alta quantità di Penetrazione armatura è il sogno di tutti i Maghi in Late Game.

Copricapo di Rabadon, questo potentissimo Oggetto è quello che da più AP di tutti, aumentando anche il vostro che già avevate in Percentuale, per aumentare il proprio danno è la scelta migliore, ma ha un prezzo abbastanza altino.

Morellonomicon, è un oggetto che è essenziale su quasi tutti i Mage. Esso vi darà Mana, Riduzione Ricarica e una ottima quantità di Potere Magico.

Clessidra di Zhonya, Questo oggetto è utile contro gli assassini, vi metterà in una stasi da 2,5 secondi immuni a tutto, ma non potrete lanciare abilità o muovervi.

Maschera di Liandry, quest'oggetto è utile per massimizzare il proprio danno e ottenere un po' di HP in più. Utile sopratutto sui campioni con Danno nel tempo come Malzahar o Brand.

Eco di Luden, oggetto per avere più Velocità di movimento e un po' di danno sulla prima abilità che si fa su un nemico.

Scettro di Rylai, oggetto per avere un po' più di Vita che permette di rallentare i Nemici con le proprie abilità.

Bastone Secolare, Oggetto che si prende nelle prime fasi della partita per ottenere tutto il suo potenziale dopo 10 minuti. Questo oggetto aumenta di potenza col passare del tempo. Utile sui maghi che vogliono puntare sulle ultime fasi della Partita come Cassiopeia.

Come stivali, vi consiglio di prendere i Calzari del mago, che aumentano il vostro danno.

Ora passiamo alle maestrie, non mi dilungherò molto dato che fra poco verranno cambiate, ma la maggiorparte delle volte si tende a prendere la Sentenza del Signore del tuono, oppure il Tocco della morte Bruciante. La prima vi darà più danno in lane quando si riuscirà a prendere il nemico 3 volte di fila, mentre il secondo è buono sui champ da Poke, dato che richiede una spell per attivarsi.

Ci vediamo nelle arene della giustizia boyz ;)

