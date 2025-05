League of Legends come migliorare / accorgimenti / basi

League of Legends è un videogioco del genere MOBA (Multyplayer Online Battle Arena) sviluppato dalla Riot Games,il gioco si basa nel distruggere la base nemica in una 5vs5 o 3vs3 in base alla mappa scelta.

Ci sono 3 corsie top (Superiore) mid (centrare) bot (inferiore) e la jungle (giungla) che si trova tra un linea e un'altra.

Per ogni ruolo ci sono campioni più adatti ad esmpio top di solito si giocano i tank/assassin in 1 contro 1, mid si giocano i maghi che fanno danno magico (AP) o gli assassin che fanno danno fisico (AD) in 1 contro 1, bot si giocano un tiratore e un supporto in 2 contro 2 , poi c'è la jungle dove si giocano assassin e tank con la punizione che permette di ripulire i vari campi di mostri più infretta.

Per le Ranked (Classificate) possono essere giocate una volta arrivati a livello 30 e con minimo 16 campioni, ci sono le leghe e le divisioni.





Si parte facendo 10 ranked che valuteranno le tue abilità e ti piazzeranno in una lega e divisione adeguata di solito silver 5.





Le leghe sono: bronzo, argento, oro, platino, diamante, master , challenger.





Da bronzo ad argento non cambia molto ma se si vuole salire più in fretta il modo migliore e diventare OTP (one trick pony) cioè qulcuno che gioca sempre lo stesso campione e ha conosceze approfondite su di esso in modo di poter vincere anche da solo una partita che sembra persa.





Da argento a gold è semplice; basta imparare a farmare, quando fare chiamate per i vari obbiettivi, i vari matchup ad esempio sono yasuo vs riven devo sapere che yasuo vince solo a lvl 1 i trade e quindi a lvl 2 starò più indietro cerchero di fargli pushare la lane in modo che il mio jungler mi possa gankare più facilmente.





Da gold a platino bisogna giocare campioni in meta cioè forti al momento,rispettare il jungler nemico per non farsi gankare (vuol dire che il proprio jungler cerchera di aiutarvi in una 2vs1 per uccidere il nemico), abusare della pressione del jungler ad esempio sei top vedi il tuo jungler topside pusha la lane uccidendo i minion in modo che lui possa invadere il jungler nemico ed in caso si scontrasse con l'altro jungler tu saresti il primo a poterlo aiutare perchè il nemico top dovra farmare i minion sotto la torre o perdara oro e esperienza.





Da platino a diamond comprare le pinkward (pietra della visione) ad ogni ritorno in base imparare alla pefezzione il proprio ruolo ad esempio un assassino deve riuscire ad uccidere un adc (tiratore) per vincere uno scontro, splitpush wardare e rubare la giungla nemica aiutera la propria squadra a vincere più facilmente.





Guardare i pro player aiuta a salire più infretta .









