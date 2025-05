League of legends 2

league of angels 2 e un mmorpg e non c'e un metodo per avere velocemente le gemme ma vi parlero di cosa parla il gioco

League of angels e un mmorpg si dà subito si dimostra un bel gioco con una bella grafica ma l'unica cosa di cui pecca e il lunghissimo tutorial che anche andando più in avanti con il gioco ci sarà ancora il tutorial a spiegare le basi del gioco

League of angels e stato copiate in tecniche di giochi e in alcune meccaniche prese ad esempio da hanter x hunter e da dragon ball z online 2 giochi presenti su gamehag League of Legend come qualsiasi gioco a due metodi di giocatori quelli che fanno tutto con fatica per scalare la classifica e avanzando nei vari capitoli delle storie che l'altro tipo di giocatori sono quelli che spendono soldi reali per progredire più facilmente e veloce te poi League of Legend ha un metodo di combattimento diverso dagli altri perché appena inizia il livello si può o giocare da soli oppure fare fare tutto al computer come detto prima non si può essere veloci completare il compito ma si può spendere soldi per velocizzare la procedura in poche parole League of angelo e un free to play ma allo stesso tempo facilita chi paga in fatti e un pay to win in poche parole paga per vincere e in tutto questo c’è anche una classifica globale che se ci impegna per i veri appassionati sarà molto bello e gratificante scalarla e raggiungere i primi posti della classifica ed arrivare primo in poche parole questo gioco e stato molto copiato dai giochi online come citato sopra ed per questo che secondo ci perde visto che non tutti preferiscano questo gioco e ci sono diverse alternative simili