League of Legends — Prendere S e migliorare

'S'; come ottenerla e consigli per migliorare su League of Legends

CS

Tutti conoscono League of Legends ma pochi sono a conoscenza dei segreti per ottenere una S o più, per la propria soddisfazione personale, gettoni maestria e migliorarsi ogni giorno. Qui, vi elencherò tutti i fattori che hanno un certo peso sul voto a fine partita.E' una domanda legittima. Di certo chi ha giocato a League anche solo per un paio di ora, è gia a conoscenza di ciò a cui mi riferisco. Ma direi di introdurre lo stesso l'argomento: nel MOBA più giocato di tutti i tempi, League of Legends, si compete in partite che a volte raggiungo una durata anche di un'ora o addirittura oltre. A fine partita, si verrà catapultati in una pagina con il resoconto della partita dove si verrà assegnati un voto a seconda della propria performance e andata della partita.I voti vanno da D- a S+, da una scala decrescente (scadente) a crescente (ottima partita); ma spesso e volentieri, non si riesce a prendere S per quanto possa essere stata positiva la partita.I voti che vanno da S- a S+ sono anche molto utili agli evocatori in modo da ottenere 'mastery tokens'. A cosa servono questi token? Essi svolgono un ruolo importante nell'aumentare la propria maestria del personaggio visto che— dalla Maestria 5 in poi, sarà necessario ottenere diversi token.Dalla Maestria 5 a 6, c'è bisogno di 2x Mastery Six Tokens, ottenibili prendendo da S- a S+ con il campione in questione.Dalla Maestria 6 a 7, c'è bisogno di 3x Mastery Seven Tokens, ottenibili prendendo da S a S+ con il campione in questione.E' anche molto importante da dire, però. che è possibile ottenere questi token solo una volta che avrete la Maestria 5 con il suddetto campione. Negli ultimi tempi è diventato effettivamente più difficile prendere S per via di alcuni parametri che sono stati 'rafforzati' e che quindi i giocatori devono rispettare. I veri e propri 'calcoli' che permettono al sistema di capire se un giocatore ha fatto una partita da S o meno, però, sono giustamente nascosti ma osservando le partite che sono state valutate tali, ci sono degli elementi che non mancano mai e che hanno sia un esito positivo sulla propria performance e metodo di gioco.Iniziamo subito!Meglio conosciuto come creep score, ma che cos'è effettivamente? Tutti noi evocatori conosciamo i simpatici minion— una volta uccisi, non solo ci daranno gold (oro) ma ci alzeranno un contatore che va ad indicare quanti minion abbiamo accumulato. Quello è il nostro creep score (CS). Ma a che cosa serve 'ammazzare' minion se possiamo prendere 300 e passa gold tramite l'uccisione di un campione nemico?Serve a molto. Innanzitutto, l'andamento dei minion nella propria lane permette di mettere pressione sul campione nemico e quindi di dominare i primi 15 minuti del proprio game. E' importante sapere che 15 minion equivalgono ad una kill. Quindici minion sono possibili da fare in soli 3 minuti e di certo meno rischiosi di un combattimento ravvicinato contro un altro campione.Ora, il fattore che influisce maggiormente sul voto è il CSpm (Creep Score per minute), che sarebbe il creep score per minuto. Ad esempio, un totale di 80 minion a 10 minuti dalla partita, significa che avrete un solido 8CSpm, il quale è incredibilmente buono. Di certo a livello di ogni Gold classificato che si rispetti. E' anche importante avere più CS e XP dell'avversario nella propria lane, infatti, è un segno evidente che state vincendo la vostra lane. Inoltre, se riuscirete a continuare con quel ritmo, sarete capaci di finire prima i vostri item e quindi di essere forti nel minor tempo possibile.

Un metodo efficiente per farmare minion non è quello di attacarli ma di dargli il last hit (colpo di grazia), ovvero aspettare che si indeboliscano contro i minion avversari e colpirli solo quando stanno per morire. Se si 'pusha', quindi eliminare immediatamente i minion nemici e lasciare che i nostri avanzino, verranno immediatamente sterminati dal laner avversario— dandogli CS gratis o anche peggio, i vostri minion andranno sotto torre e non lasceranno avanzare la wave (ondata) nemica. Certamente, se siete in mid-game o state mirando di fare la first tower, ci sta ma in molti casi, è probabile che attirerete l'attenzione del jungler e quindi vi ritroverete in uno spiacevole 2vs1 che porterà alla vostra morte.





KDA & KP

Il kill/death/assist ratio e il kill participation sono attributi molto importanti per determinare la riuscita nel nostro obiettivo: prendere S. Che cosa comportano? Il KDA non è altro che un rapporto tra le nostre uccisioni, morti e assist. Il KP è una naturale causa delle nostre kill e assist— la percentuale di partecipazione nelle kill. Per quanto League of Legends non sia incentrato solo sulle kill, è molto importante ottenere un buon numero di assist o kill sia per alzare il proprio KP e guadagnare gold in modo da poter finire il proprio equipaggiamento il prima possibile.



Per esempio; una partita di 25/0/5 (perfect KDA per via delle 0 morti) o una partita di 2/0/30 sono ottime entrambe. In tutti e due i casi, il KP sarà piuttosto alto— maggiore al minimo del 45%. Nel secondo caso, specialmente per un support. Il proprio KP sarà alto perchè abbiamo aiutato la nostra squadra ad andare avanti nel game.



Molto importante, però, è cercare di fare il minor numero di morti possibili. Morire signifcare dare gold al nemico, perdere tempo per via del respawn (e quindi minion che verranno uccisi dai minion avversari o dalle torri). Anche una sola morte annulla il nostro KDA perfetto. Certamente, può capitare di morire, ma è importante cercare che questo non avvenga di continuo! L'importante non è giocare safe o da codardi, bisogna essere aggressivi ma anche conoscere i propri limiti in un game.

Vision Score

Molti lo trascurano ma in realtà è proprio il Vision Score che permette ad una squadra di prendere il sopravvento su un'altra. E' meglio noto come punteggio di visione ed è letteralmente ciò che dice; visione sulla mappa. Questo avviene grazie ai trinket/ward. Di solito vengono usati solo per controllare se c'è qualcuno nei cespugli ma usarli al meglio è ancora più complicato. Se piazziamo una ward in un cespuglio, magari quelli che dividono la lane dalla riva, ci permette di evitare un possibile attacco dal jungle o da altri membri del team avversario. Oppure, possiamo piazzare delle Control Ward per disabilitare le ward avversarie e permettere al nostro jungler di attaccare senza essere visto in precedenza!



Le ward piazzate per tener d'occhio la riva o i cespugli in modo da poter sapere quando il nemico potrebbe attaccare, vengono definite "ward difensive".



Mentre quelle piazzate, per esempio, nella giungla nemica, sono definite "ward offensive" visto che possiamo usarle per sapere quando il jungler è in combattimento contro un monstro della giungla o il drago e quindi permettendoci di fargli una visita inaspettata! Sapere quando e dove wardare può esserci molto utile perchè sapremo sempre dove sono i campioni avversari e come/quando ritirarci per evitare una morte forse certa! Per non parlare che, distruggendo le ward nemiche, negheremo a loro la visione di quel pezzo di mappa e quindi ci permetterà di prenderli di sorpresa.



Tutte queste azioni verranno contate alla fine della partita. Quindi, il vision control è una delle parti più cruciali di League of Legends.

Objectives and the MVP

Ultimo ma non meno importante sono gli obiettivi! Torri, inibitori, nexus, draghi, herald ed il nashor. Tutti questi danno un vantaggio significativo al team e non importa se prendi la kill, anche solo se aiuti a buttarli giu, avranno un'esito positivo nei risultati del game. Quindi, cercate sempre di aiutare il vostro team a prenderli prima del team avversario!



Per non parlare di altri tipi di obiettivi come: first blood (prima uccisione), first tower (prima torre), double kill (doppia uccisione), triple kill (tripla uccisione), quadra kill (quadrupla uccisione), penta kill (quintupla uccisione), ace (aver ucciso l'ultimo campione rimasto in vita del team avversario).



Tutti questi hanno il loro peso! E alla fin fine, c'è il 'MVP'. Most Valuable Player. E' il giocatore senza il quale il team non può far a meno; spesso viene definito come 'carry', perchè è colui che trascina il team e li porta alla vittoria. Ognuno può essere il MVP di una partita e il modo migliore è: avere un buon farm, finire gli oggetti, morire il prima possibile, obiettivi e kill! Essere il MVP è una delle variabili più importanti nel voto.

Conclusioni

Per questo è tutto; ricordatevi, spesso aiuta anche guardare video di giocatori professionisti ma non pensate di riuscire ad imitarli al primo tentativo. Ci vuole molto allenamento e spesso mesi! E ne parlo da giocatore accanito e quindi dalle mie esperienze personali. Spero che questo articolo possa aiutarvi sia a prendere S che a migliorare su League of Legends. Se avete domande, sarò grato di aiutarvi.



Alla prossima, evocatori!