League Of Legends - IL GIOCO PIU COMPETITIVO DEL MONDO!!!

League Of Legends o semplicemente chiamato ''LOL'' è un video gioco online del genere moba sviluppato e pubblicato da Riot Games o semplicemente chiamata RIOT.

Il gioco fu inizialmente annunciato il 7 ottobre 2008 e poi pubblicato il 27 ottobre 2009. Il gioco rimase closed beta dal 10 aprile 2009 fino al 22 ottobre 2009 per poi essere messo in open beta e continuarlo ad esserlo sempre... (DESCRIVO LOL IN DIVERSI PUNTI)

1) I giocatori sono divisi in 2 team composti da 3 o 5 campioni, in base alla mappa di gioco scelta.

2) Il gioco all interno contiene circa 130 campioni che si posso comprare con le essenze che si hanno giocando

3) Ogni team inizia ai lati opposti di una mappa, vicino a quello che è chiamato il Nexus.

4) Una partita è vinta quando il Nexus degli avversari è distrutto o quando il team avversario si arrende.

5) Per distruggere un Nexus ogni team deve farsi strada distruggendo una serie di torri le quali sono posizionate lungo le corsie principali per entrambe le basi, dette Lane che si dividono in TOP (SUPERIORE) MID (CENTRO) BASSO (BOT), in modo da rallentare l'avanzata dei Minion

6) Durante lo svolgimento della partita ogni giocatore deve guadagnare livelli e oro dall'uccisione dei campioni avversari dei minions e sconfiggendo i mostri neutrali, alcuni dei quali alla morte garantiscono dei potenziamenti detti Buff.

7) Arrivati al LV 30 il giocatore entra nel gioco in se per dimostrare la sua potenza e ricevere dopo 10 partite vinte un rank e tutto questo in una modalita (COMPETITIVA) o da tutti noi detta ''RANKED'' che si svolge in una partita normale 5vs5... ma l'unica differenza è che i gamers devono essere concentrati al massimo, una volta ottenuto il rank il gamer puo giocare e salire di rank o anche scendere e in base a quel che ha fatto a fine stagione ricevera dei premi che dipendono dal rank che si divide in: (BRONZE, SILVER, GOLD, PLATINUM , DIAMOND, MASTER, CHALLENGER