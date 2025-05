League of legends - come scegliere il proprio ruolo

Come si sceglie quale ruolo "mainare"?

Partiamo dal presupposto che nessun giocatore dovrebbe focalizzarsi solo ed esclusivamente su un singolo ruolo, bisogno essere versatili e adattarsi ad ogni occasione, questo non significa che si deve per forza saper giocare bene ogni singolo campione in ogni singolo ruolo, io personalmente mi sento di consigliare almeno 2 campioni epr ruolo da impaare ad usare bene bene, non per forza devono essere campioni complicati che fanno "azioni spettacolatri" a volte basta uno scudo di janna messo con il tempismo giusto a far vincere la partita (*tosse* *tosse* ardent censer *tosse*)

Una volta che ci simo tolti questa premessa possiamo passare al succo dell'articolo, come facciamo a capire qual'è il ruolo più adatto a noi?

In realtà l'unico modo per capirlo è giocare tante tante partite e capire che tipo di giocatore si vuole essere.

Se sei un giocatore aggressivo e ti piace metterti alla prova in "duelli" con l'avversario magari il mid puo' essere la corsia per te.

Se ti piace l'idea di diventare un mostro in late game e far vincere il tuo team grazie al tuo danno e al tuo posizionemnto impeccabile l'adc potrebbe essere il ruolo giusto per te.

Per quanto riguarda le altre posizioni il discorso è un po piu particolare, spesso esse sono influenzate dal meta e se vuoi diventare main in quelle posizioni non ti basta imparare uno stile di gioco ma adeguarsi e cambiare in base a quello di cui il team ha bisogno, questa cosa a volte puo' essere frustante ma, evocatore, dovresti capire che forse pickare yasuo top senza avere knock up in team, senza tank e con un team full ad non è la scelta giusta.