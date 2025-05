League of Legends - Campioni parte 3

Annie-Ashe-Aurelion Sol

-Annie

-Ashe

-Aurelion Sol

Ho aperto un rubrica in cui parlerò di tutti i campioni di LoL.(Essendo più di 100 ho deciso di descriverne 3 alla volta)(la bambina oscura)Combatte con l'aiuto del suo fedele compagno Tibbers, un orso di peluche che porta sempre con sè fin dall'età di due anni, quando la piccola incantò un'ombra che trasformò appunto nel suo amichetto.Abilità:Annie lancia una palla di fuoco infliggendo danni. Se questa abilità distrugge il bersaglio il costo della magia sarà rimborsato.Annie fa danni ad area lasciando un cono di fuoco in avanti.Annie si crea uno scudo di fuoco che genera danni ai nemici che la colpiscono con attacchi base. Se Tibbers è stato evocato lo scudo avrà affetto anche su di lui.Annie evoca Tibbers che infligge danni istantaneamente a tutti i nemici vicini. Inoltre Tibbers attaccherà i nemici vicini.Ogni 4 magie Annie ne avrà a disposizione una (Q-W-R) che stordirà il bersaglio."Hai visto il mio orsetto Tibbers?"(l'arciere dei ghiacci)Combatte grazie ad un arco magico che gli fu donato da un'aquila in un momento in cui Ashe si trovava in difficoltà. Ashe venne riconosciutà dalla sua tribù come "l'arma della leggenda", benedetta dalla regina del Freljord.Abilità:Ashe accumula Concentrazione grazie all'attacco base. Una volta raggiunto il massimo puà usare questa abilità che le conferisce volocità d'attacco trasformandolo in una raffica di colpi.Ashe lancia un cono di 9 freccie nell'area davanti a lei applicando anche la sua passiva.Ashe manda lo spirito del falco ad esplorare la mappa garantendo visione per qualche secondo a lei e i suoi alleati.Ashe lancia una grossa freccia che fa danni e stordisce il nemico colpito; inoltre danneggia e rallenta i nemici nelle vicinanze. (Maggiore è la distanza dalla quale viene lanciata la freccia, maggiore sarà lo stordimento)Gli attacchi di Ashe rallentano il nemico. I colpi critici non infliggono danni maggiori ma rallenteranno ancora di più il nemico."Non confondere la pietà con la debolezza."(il forgiatore di stelle)Un drago celestiale che ha origini antichissime, risalienti alla fusione dei detriti delle stelle con i mondi. Questa creatura combatte usando il potere delle stelle.Abilità:Aurelion Sol crea e lancia un disco che danneggia e stordisce i nemici colpiti. (Più tempo passa, più il disco lanciato cresce)Aurelion Sol espende le stelle che orbitano intorno a luiAurelion Sol ha un aumento della velucità se si muove verso la stessa direzione.Aurelion Sol sputa fuoco infliggendo danni, rallentando e respingendo i nemici.Le stelle che orbitano intorno a lui infliggono danni ai nemici colpiti."Ti lancerò una stella. Buona fortuna!"