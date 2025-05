League of Legends - Campioni parte 1

Aatrox - Ahri - Akali

League of Legends è un videogioco online del genere MOBA, creato dalla Riot Games.Vorrei aprire un rubrica che descriva tutti i campioni di LoL. Essendo più di 100 li descriverò 3 alla volta.(la lama dei Darkin)E' un guerriero leggendario e combatto usando una grande spada, la quale si nutre del sangue di ogni nemico ucciso donando forza a chi la impugna.Abilità:- Aatrox fa un salto e oltre ad infliggere danni fa "volare" per aria i bersagli.- Aatrox infigge danni pagando con la sua stessa salute a ogni terzo attacco. (Quando non è attiva recupera salute a ogni terzo attacco)- Aatrox usa la potenza della spada per infliggere danni e sallentare i suoi nemici.- Aatrox riceve velocità d'attacco, maggiori danni e una gittata extra per pochi secondi.- Aatrox accumula il sangue dei suoi nemici che finisce nel "pozzo di sangue" e lo userà per recuperare salute quando riceverà dei danni mortali.''C'è chi combatte per onore, chi per la gloria. L'importante è combattere.''(la volpe a nove code)Nasce come una volpe dei boschi di Ionia, ma non si sentiva a suo agio e sognava di diventare umana. Trovò un corpo senza vita con una campo magico intorno e avvicinandosi prese possesso dell'essenza vitale rimasta.Abilità:- Ahri lancia il suo globo infliggendo danni magici.- Ahri crea 3 piccoli globi che attaccheranno i nemici più vicini.- Ahri manda un bacio, ammaliando, attirandolo a sè e facendo danni al nemico colpito- Ahri fa uno scatto in avanti tirando 3 piccoli globi. Ha a disposizione 3 scatti prima che la magia entri in ricarica.- Ahri accumula cariche tirando gli incantesimi. Quando raggiunge 9 cariche l'attacco successivo la curerà colpendo uno o più nemici.''La pietà è un lusso degli umani... e una responsabilità.''(il pugno dell'ombra)E' una guerriera che combatte attreverso le arti marziali. E' stata proprio sua madre ad allenarla sin da quando era bambina. Combatte al fianco di Shen e Kennen.- Akali scaglia i suoi kama contro un nemico infliggendo danni.- Akali crea una pozza in cui diventa invisibile e riceve velocità di movimento.- Akali danneggia i nemici che si trovano vicino a lei ruotando su sè stessa.- Akali "salta" rapidamente su un nemico infliggendo danni. Massimo 3 cariche, le quali si ricaricheranno abbastanza rapidamente.- Akali ha i primi due attacchi potenziati: con uno si cura e con l'altro infligge danni magici bonus.''Il Pugno dell'Ombra colpisce protetto dalla morte stessa. Non opporti all'equilibrio.''