La NON copia di minecraft: Trove

Dategli una possibilità così da poter sostenere dei giochi con delle idee originali,cosa molto difficile,a mio parere, trovare ai giorni nostri.

Un ringraziamento va anche a gamehag per farci trovare alcune perle del gioco videoludico, proponendoci ogni giorno giochi diversi di cui,per alcuni giocatori sono diventati i loro preferiti.

Queste sono solo le mie opinioni personali,di conseguenza se non vi trovate d'accordo su cosa c'è scritto qua sotto,non insultate. Come tutti,installai questo gioco solo per la ricompensa in PA ma come che vidi l'icona di questo gioco, pensai: "questo sicuramente non è altro che un gioco che cerca di copiare"...mai fu un' idea sbagliata più di questa. Appena avviato, mi trovai difronte a un'interfaccia con varieda scegliere per il mio personaggio (di cui consiglio quella melee) e, dopo aver completato un tutorial molto utile, visto che risolve ogni tuo problema, col passare dei minuti mi accorsi che era un misto tra un gioco di ruolo ed un survival, con una quantità di differenziazione dei nemici non da sottovalutare, infatti troveremo insetti, golem, scheletri e altre varianti.La stessa cosa vale per le armi,tra cui si può scegliere se andare di aggressività addosso a un nemico oppure deviando per un approccio sulla lunga distanza, equipaggiando archi, boomerang e la magia.Lo consiglio per chi volesse un via di mezzo tra minecraft e un survival.Come ogni gioco che si rispetti,qui si hanno molte tipologie di paesaggi, sparsi in diversi mondi da poter esplorare a 360° passando così da una folta foresta, fino ad arrivare a caverne piene di nemici. In queste grotte, ci si può imbattere in dungeon con la presenza di boss, che una volta sconfitti vi lasceranno un bottino che vi lascerà degli eqipaggiamenti degni di tutto lo sforzo fatto per aver completato il dungeon.Presente anche il multiplayer con cui divertirsi grazie alla creazione di mappe e minigiochi molto originali e diversificati tra loro.Un probema di questo gioco lo si può riscontrare nel fatto che le classi non sono equilibrate, e nel fatto che ogni tanto un mostro contro cui stai combattendo sparisce senza lasciarti alcun drop.Detto questo, posso solo dirvi di provarlo e di non farvi influenzre subito dalla grafica "cubettosa" riconducendolo subito a minecraft(non fate i bambini e sappiate fare almeno delle critiche costruttive nel caso il gioco non vi sia piaciuto) e di passare oltre,e vedrete che verrete ripagati con svariate ore di divertimento non solo in singole player ma anche insieme ai vostri amici.