IL MIGLIORE FREE TO PLAY - WARFRAME

un gioco che non potete non provare Warframe è un rpg ormai ''vecchio'' ovvero uscito da molti anni, ma ancora moltissimo giocato sia dalla community italiana che dalle altre,viene ancora aggiornato continuamente, sopratutto con il nuovo aggiornamento del 13-10-2017 dove nasce la modalità open world.

Free to Play = pay to win? assolutamente no, in questo gioco puoi fare qualsiasi cosa senza spendere nemmeno un centesimo,puoi prendere sia i warframe che sono dei costumi che ti danno poteri speciali e sono presenti in forma normale e in forma PRIME ovvero con abilità piu potenti.

Il personaggio è personabilizzabile in molti modi,puoi scegliere come colorare il tuo personaggio, il tuo warframe e le tue armi, è possibile equipaggiarsi con moltissime armi diverse: primaria,secondaria,arma corpo a corpo e una scelta ampia di pet, dalle sentinelle a dei simpatici cuccioli che vi aiuteranno nelle varie missioni.

Il gioco è ambientato nello spazio,inizia nella tua navicella e attraverso un sistema di pianeti svolgi varie missioni per salvare l'universo,durante le vostre esplorazioni nei pianeti vi verranno aggiudicate delle missioni per guadagnare pezzi di equipaggiamento da mettere nella fucina per il crafting di armi e warframe,per il crafting vengono utilizzati i: crediti ovvero la moneta del gioco accessibile a tutti,oppure i PLATINUM la moneta acquistabile tramite soldi veri (anche ottenibile scambiando con i vari giocatori).

Nel gioco sono presenti potenziamenti per il vostro equipaggiamento chiamati: MOD,si trovano nei vari pianeti e si installano nel vostro equipaggiamento rendendolo unico e piu potente,uno degli obbiettivi del gioco è collezionare tutte le mod e le varie armi e warframe che potrete aumentare di livello fino al 30 dove raggiungeranno il massimo potenziale.

Vi consiglio di godere al meglio di questo gioco con i vostri amici con cui potete fare le varie esplorazioni insieme oppure fondare un clan e sfidarvi in fantastici pvp con moltissimi giocatori.