I Battle Royale e la fine di Minecraft

Molti non sanno che la modalità "Battle Royale" nasce proprio dai server di Minecraft, nonostante abbia tratti diversi da quelli di oggi.Il titolo della Mojang inoltre, sembra accogliere molte richieste della community per aggiornamenti, che ultimamente escono sempre più frequentemente. Molti pensano che sia una mossa per non "perdere" giocatori,ma facciamo un passo indietro.

Il primo Battle Royale che ha avviato questa moda è indubbiamente Fortnite. La scelta vantaggiosa di aggiungere delle stagioni e dei "Pass Battaglia" favorisce sicuramente sia gli incassi della Epic Games, sia i giocatori, che a seguito della frequenza con cui compaiono novità,non si fanno sfuggire nulla. Ed è proprio questo che vuole un giocatore:novità, perché dopo un po' i contenuti possono risultare ripetitivi e noiosi. Sotto questo punto di vista, la Mojang cerca di "imitare" i Battle Royale. Inoltre non sono solo gli aggiornamenti ad attirare le persone: i fenomeni videoludici dell'anno tendono a rendere competitivi i ragazzi. Molti lo vedono come un fenomeno negativo, ma indubbiamente ciò favorisce il fatto che le persone stanno attaccate allo schermo ore pur di essere "superiori" agli altri. La competitività è una caratteristica che non appartiene a Minecraft, non essendo un gioco prevalentemente online.



Un'altra strategia usata dalla Epic Games (ad esempio) è il salvataggio dei dati su un proprio account, che permette di accedere al gioco da piattaforme diverse, rendendolo disponibile ovunque e in qualsiasi momento. Anche la Mojang dispone di account personali, ma solo a scopi commerciali (infatti, l'account serve esclusivamente a riconoscere che hai comprato il gioco,oltre ad altre funzioni minori).



Ma cos' è che rende i Battle Royale una modalità così ambita? Nonostante questi giochi sono presenti da molto tempo sul mercato, sono stati scoperti tardi. E' la prima modalità che coinvolge così tanti giocatori: di solito i giochi online ne coinvolgono dai 4-12 per gli FPS, 2-3 per quelli prevalentemente single player ed alcuni arrivano anche ai 40( come Star Wars Battlefront). Eppure ciò non è nulla a confronto con i 100 giocatori (solitamente) che si scontrano in una sola battaglia nella modalità in questione. Nonostante i grandi numeri raggiunti dagli ultimi giochi elencati, Minecraft li ha superati ormai da anni grazie ai suoi noti server che raggiungono diverse migliaia di player, Anche se spesso sono divise in varie lobby ognuna da circa 20-30 persone a seconda delle modalità. Sotto questo punto di vista non si può affermare con certezza chi ha la meglio, ma essendo i Battle Royale dei giochi esclusivamente online, possiamo affermare che probabilmente sono questi ultimi ad avere la meglio. Eppure sembra che sia proprio l'online il futuro dei videogiochi. Molti titoli si sono infatti "convertiti" al multiplayer, un esempio lo troviamo nella saga di Fallout,il cui ultimo titolo (Fallout 76) non sembra esser compatibile con chi piace giocare da solo.





Molti sono ancora i giocatori appassionati a Minecraft, ma il fatto che la moda dei Battle Royale non sia ancora finita dopo molti mesi, fa presupporre che non sarà passeggiera, e la strada per porre fine al loro dominio è ancora lunga.