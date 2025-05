Hytale: il nuovo Minecraft?

Ilgioco ancora non è uscito tutto ciò che sappiamo in merito è fornito dai video trailer.

Minecraft vi ha stufato per le sue poche novità che anche se apportate sono poche e spesso copie di mod : Hytale è il gioco che fa per voi.

Hytale è il nuovo gioco di Blizzard creato con la collaborazione del server di Minecraft Hypixel.

Hytale dimostra che tutti gli aggiornamenti fatti dalla mojang in questi anni sono solo delle piccole chicche e non formano un gioco che in questi anni ha guadagnato abbastanza per essere rivoluzionato totalmente e non solo per avere piccole aggiunte.





Come detto anche in precedenza non sappiamo ancora molto ma possiamo per adesso soltanto speculare ciò che è mostrato nel trailer :

Devo ammettere che questo trailer mi ha stupito molto in moltissime delle sue peculiarità, in questo articolo ne andremo a vedere alcune, in seguito a nuovi trailer e nuove informazioni svilupperò altri articoli per tenervi sempre informati, ma iniziamo con la recensione!



________

In questo primo articolo mi vorrei soffermerare principalmente su 2 aggiunte che il trailer ci fa modo di scoprire: BOSS e MONDI ESPLORABILI.



________



Boss: Ciò che in minecraft non è mai stato aggiunto è una sfida, che i vari GUARDIANI DELL'OCEANO o DOUNGEON vari non garantivano, e che io ho sempre trovato facili ,quasi noiosi a tratti, tanto da concentrare il mio tempo sul gioco a costruire senza e a farmare senza mai trovare difficoltà nel farlo.

In Hytale non avremo di questi problemi il gioco ha di suo una difficoltà maggiore e ciò è dimostrato anche dalla presenza di boss

Uno dei boss rivelati è questo golem, già dal design accantivante sembra un mostro pronto a farti vedere le pene dell'inferno, dai trailer è stato palesato un combattimento ben curato quindi quello che mi viene in mente subito è : uso la spada o un incantamento per ucciderlo ?



_______



MONDI ESPLORABILI: il calssico Nether di minecraft dovrebbe essere rimpiazzato dal NEXUS, dimensione ben diversa da quella del gioco di microsoft in quanto quest'ultima è chiusa e in essa vi è presente un solo dungeon rappresentato dalla fortezza del nether, il nexus si presenta come una dimensione aperta piena di boss e difficoltà. Sappiamo, inoltre, che in totale ci saranno 5 DIMENSIONI ma ancora non abbiamo molte informazioni sulle altre.

_______



Per adesso questo è tutto nei prossimi giorni parleremo delle altre caratteristiche di questo gioco come: il combattimento, la modalità cinematica, la personalizzazione del personaggio, lo script in gioco, il supporto agevolato delle mod e del server ufficiale del gioco.



Nei prossimi giorni ne andremo a parlare ma per oggi è tutto.



E tu conoscevi già questo gioco?



Scrivilo nella sezione commenti dell'articolo, alla prossima!

Ale238





PS: Qua il link del forum italiano: https://www.facebook.com/hytaleitalia/

E qua il link per il sito:https://www.hytale.com/