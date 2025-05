Guida: come ottenere le PA di War Thunder

Secondo me uno dei migliori modi per iniziare a raccogliere un po’ di gemme.

War Thunder è un videogioco, di combattimento aereo, di mezzi terrestri e di navi da guerra multiplayer online, sviluppato da Gaijin Entertainment per Microsoft Windows, macOS, Linux, PlayStation 4 e Shield Android TV.

GameHag ci presenta 3 missioni per questo gioco. Dopo aver completato le rispettive missioni, bisogna inviare alcuni screenshot per accertare il sito che si abbia effettivamente completato le quest.

Come scaricare il gioco:

Andare nella sezione “Ottieni” sul sito di GameHag, schiacciare su “Giochi”, selezionare “War Thunder” e premere su “GIOCA GRATIS”.

Si verrà reindirizzati nella pagina del gioco dove dovremo registrarci e scaricare il sutup del gioco. ATTENZIONE si dorvà usare lo stesso nome che si ha su GameHag, al più se non entra qualche lettera si potrà fare a meno di inserirla. Probilmente in questo caso lo screenshot della prima quest non verrà accettata e per risolvere dovrete scrivere a Misty, il supporto del sito. (Come infatti ho dovuto fare anche io, spiegando in inglese che per questioni di spazio il nome è diverso).

Aprite il setup e installate il gioco.

Come completare le quest:

Prima Quest: Vinci 5 battaglie.

Vi consiglio di provare le 3 modalità principali (Arcade Aereo, arcade con i Carri armati e arcade Navale) per capire come si gioca. La prima partita di ogniuna la vincerete sicuramente. Fate i tutorial e non utlizzate le Aquile d’ oro, saranno importanti dopo. Vinte le 5 partite, vi consiglio di cambiare un attimo il gioco in lingua inglese per fare lo screen che accerterà la riuscita nella questa. Quindi andate in alto a sinistra dove c’ è il simbolo degli ingranaggi (impostazioni)> opzioni> lingua; dopodichè schiacciare sul proprio nome, sempre in altro a sinistra e a fianco al tasto “All’ Attacco”, dove nella sezione Battaglie Arcade ci sono le vostre partire vinte. Fare alt + F12 per lo screen.

Seconda quest: Vinci 10 battaglie.

Per continuare a vincere vi consiglio di giocare alla modalità Arcade aerea. Quando si avvia una partita si ha un numero finito di veicoli/vivoli, uesti quando verranno distrutti si uscirà dalla partita ma il nostro team continuerà a combattere. Infatti a volte ci ritroveremo delle vottorie in più per questo motivo. Stesso procedimento della scorsa missione: mettere il gioco in inglese e fare lo screen.

Terza quest: Ricervi 150 Acquile d’ oro e vinci 20 battaglie.

Ottenere Aquile d’ oro è semplicissimo. Se ne avete meno di 150, continuate a fare i Tutorial: li trovate andando in “Battaglie”,in alto a sinistra, selezionate Tutorial, scorrere tra i proposti e svolgete quelli opportuni visualizzando le ricompense sulla destra. Completato, selezionate la lingua inglese e fate lo screen.

Come mandare lo Screen:

Quando siete sul Desktop, fate tasto destro sull’ icona di War Thunder e selezionate “Apri percorso file”, andate nella cartella Screenshot e prendete lo screen da mandare su GameHag. Aprite la scheda di War thunder sul sito, schiacciate sul numero inerente alla missione e trascinate lo screen nella box apposita. Se state eseguendo il primo compito dovrete aspettare almeno un giorno per sapere se il vostro screen verrà accettato, mentre se state eseguendo una delle altre due lo saprete in massimo 20 min.

Tutto ciò è stato scritto in base alla mia esperienza, quindi ci sono cose che possono variare, come ad esempio i tempi di attesa. Spero di esser stato chiaro e Buon Ottenimento delle gemme!