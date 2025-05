( 7 ratings)

Guida Alle modalità di CSGO.

Ciao ragazzi.

In questa sezione cercherò di Insegnarvi al meglio tutte le Modalità presenti su CS GO.Death-Match

Due squadre affrontano in un duello di 10 minuti, la squadra che ottiene il maggior punteggio con le uccisioni, vince il round.Corsa alle armi

Modalità di gioco in cui a ogni giocatore viene assegnata un arma pre-impostata che varia a seconda delle uccisioni. Il round termina quando un giocatore effettua l’ultima uccisione con il Coltello Dorato (l’ultima arma della modalità).Demolizione

Modalità di gioco in cui le due squadre si affrontano, i Terroristi devono piazzare la Bomba nel punto pre-stabilito mentre gli Anti-Terroristi, una volta piazzata, devono disinnescarla. La vittoria del round si può ottenere o uccidendo tutti i membri della squadra nemica oppure facendo esplodere/disinnescare la Bomba a seconda della squadra.



Leggera/Competitiva

Due modalità di gioco molto simili in cui gli obiettivi variano a seconda delle mappe e possono essere: Bomba: come la modalità Demolizione. Ostaggi: I Terroristi devono impedire agli Anti-Terroristi di liberare gli ostaggi mentre gli altri devono portarli in salvo.

Counter Strike: Global Offensive a mio parere è il miglior FPS disponibile sul mercato, si tratta di un gioco in grado di divertire gli amanti degli sparatutto ma nello stesso tempo è molto impegnativo.

La difficoltà maggiore sta nel controllare il rinculo di un arma; ci vorranno moltissime ore di gioco per imparare a sfruttarle.

Se siete degli amanti del genere compratelo ma a 2 condizioni:

1) PAZIENZA

Si, si tratta di un gioco molto competitivo e le prime volte probabilmente i nuovi giocatori verranno uccisi in continuazione facendo pochissime uccisioni per questo ci vorrà una grande pazienza. E’ consigliabile incominciare a fare allenamento offline con i Bot cominciando a livello facile per poi aumentare sempre di più il grado di difficoltà, quando vi crederete pronti, immergetevi nell’Online.



2) TEMPO

CS:GO è un gioco che richiede molto tempo per essere goduto al meglio perciò se non fate allenamento frequentemente difficilmente riuscirete a fare dei punteggi elevatissimi.

Vi ho semplicemente detto il gioco in sé ma ora vi spiego le 3 tattiche più efficaci a parere mio :



1) Il CAMPING

Se non sapete cosa significa camping ve lo spiego in una parola : nascondersi , infatti incontrerete della gente che molto spesso vi dirà : “Uffa che camperoni questi qua” ed è normale come prima tattica di gioco per imparare a giocare meglio



2) LE MAPPE

Ci sono varie mappe in modalità Competitiva ma io vi consiglio come prima mappa di giocare Dust 2 ,Mirage Cache o Inferno.



3) LO SPRAY (che si legge sprei)

Se non sapete cos’è lo spray è mantenere il controllo della raffica dei colpi di tutte le armi a raffiche veloci , ad esempio la famosa AK-47 o P90 , a cui è molto difficile mantenere una raffica precisa, ci vogliono settimane di allenamento in mappe del workshop per migliorare la mira.



All’inizio sarete livello 1 e non potrete fare competitive , infatti vi servirà arrivare almeno al livello 2 , ma io vi sconsiglio vivamente di iniziare a fare competitive subito, infatti il consiglio che vi do e di arrivare almeno al livello 5 e di essere pronti a qualsiasi cosa.

Vi dico “Essere pronti a qualsiasi cosa” perché fino che non arriverete al livello 21 , troverete molti smurf , che sono persone che , essendo un rank maggiore del vostro si comprano un altro account di CS:GO e giocano con i silver ( che è un rank molto basso) e logicamente non vi faranno respirare perché vi uccideranno subito e sarà raro che li uccidiate voi.