( 3 ratings)

Fortnite:la crescita o la lenta distruzione

Fortnite, un gioco che ormai mantiene il suo successo da oltre un anno, un gioco che ha raggiunto record imbattibili, ma la epic games a arà veramente in grado di mantenere la sua crescita in modo da poter creare un aumento dell’utenza sempre maggiore invece che una diminuzione? Questa è ormai una delle domande più invadenti tra quelle che vengono fatte giornalmente a content creator, Youtuber, streamer di twich o di altre piattaforme. Ciò che però ne è uscito fuori sono continue opinioni contrastanti. Ci sono molti creator che credono che il gioco non morirà mai come ad esempio ninja, mentre invece c’è ne sono molti altri che credono che se continua così il gioco perderà tutta la sua competitività e a sua volta i player che competono e andrà ad risultare noioso il gioco.

Personalmente, e credo che oggettivamente la mia opinione sia la più corretta, credo che il gioco di fortnite ha una grande capacità che richiede molto studio e molta attenzione, una capacità che non avevo personalmente mai visto in altri giochi o almeno non a questo livello, la capacità di sedurre. Sembrera strano come termine da utilizzare ma é questo che la Epic games tende a fare ,infatti vi invito a soffermrvi a guardare le skin che sono state messe nel gioco ci sono molte skin che hanno moltissime caratteristiche tra loro togliendo tutti gli accessori che hanno sopra e propio quest’ultimi conducono il giocatore a comprare un skin ma poi ritrovarsi annoiato da quella con il pensiero che quella nuova che è uscita sia migliore.

É molto particolare ma credo che sia questo l’algoritma su cui si basa la Epic. Ciò avviene di fatto anche nella creazione di emote che per quanto possano fare gesti diversi comunque più di quello non si muovono più di quel movimento di gambe e di braccia non si muovono che se ci fate caso sono sempre molto fluidi e composti in tutte le emote. Anche nella creazione delle città questo avviene poiché le case le piscine i giardini i campi da coltivare per quanto possano avere colorazioni differenti per ogni città hanno comunque sempre quella forma molto simile.

Credi sinceramente, e me ne sto accorgendo sopratutto in questi giorni che questo ripetere,all’occhio umano stanca e per questo l’umano o cambia gioco o rimane su questo gioco magari cambiano modalità e andando in PVE ma poi ricade sempre sul comprare le skin perché quello deve fare per vedere qualcosa che non sia sempre la stessa mappa, sempre la stessa emote, sempre le stesse (bene o male) armi.

Cosa fá però l’anno Epic games per evitare l’anno noia dei giocatori. Droppa in continuazione nuovi aggiornamenti, che portano sempre nuove modalità piccole modifiche nuove armi e appunto nuove skin.

Questa sicuramente é una cosa molto più che positiva per la Epic perché fa un modo che il player non si stanchi a giocare, ma d’altra parte secondo me crea un’alto tasso di aspettativa da parte del player. Questo avviene perché se un giocatore é sempre abituato a trovare nuovi aggiornamenti da fare e nuove cose da giocare e da sbloccare non di stanca ma nel momento in cui rimane due giorni senza aggiornamenti da il gioco gli risulterà oltremodo noioso.

Questo é ciò che mi piace sottolineare perché il gioco é indubbiamente molto bello altrimenti non avrebbe attirato molta utenza e questo fatto di aggiornare in continuazione é sicuramente molto buono per loro perché il poco aggiornare è la causa del fallimento di alcuni giochi sempre della stessa categoria di fortnite quindi battle royale, però credo che talvolta aumenti troppo le aspettative e vada a risultare noioso poiché l’utente non trova più contenuti per un po’. Mi piacerebbe che molti di voi parliano nei commenti e dicano la loro perché credo sinceramente che sia un problema che non tocca solamente me.Finendo posso dire che se continua in questo modo il gioco non credo che avrà molti problemi ma se posso permettermi credo che debba ascoltare di più l’utenza in modo da fornire contenuti che piacciono e che debba continuare a portare sempre nuovi upgrade perché le creeranno un aumento dell’utenza.

Grazie per aver letto questo articolo mi piacerebbe come ho detto che voi scriviate la vostra bei commenti ditemi se credete che fortnite sia un gioco che sta effettivamente per morire o se é un gioco che invece ha ancora molto potenziale, grazie ancora ciao.