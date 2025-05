( 1 ratings)

FORTNITE

Curiosità e consigli per fortnite!Cosa c'è da sapere su fortnite?

Iniziamo dicendo che fortnite battle royal è un gioco gratuito per pc e console di ultima generazione (play station 4 e xbox one), ma la modalita battle royale non è la principale, la modalità principale è salva il mondo ed è a pagamento.

Parliamo della modalità gratuita battle royale, per chi non sapesse cos'è un gioco battle royale è molto semplice da spiegare, 100 giocatori si buttano in una mappa con diversi posti d'interesse e ogni tot minuti la zona della mappa dove si può stare si restige, fino a diventare piccola, il vincitore ovviamente è l'ultimo giocatore rimasto in vita.



Questa è la mappa:

-Tilted Towers (Pinnacoli Pendenti) è la città centrale dove vanno più giocatori ed è difficile uscirne senza danni ma in compenso si può trovare moltissime armi, granate, cure, materiali...

-Le fattorie, Fatal Fiels e Anarchy Acres (Lande Letali, Acri Anarchici) qui c'è sempre qualcuno ma il bottino che si può avere dopo aver controllato ogni struttura è più che sufficiente a fare un'ottima partita.

-Pleasent Park (Parco Pacifico) un'altra città molto grande, costituita solo da case e un campo da calcio (spesso con una cassa nel mezzo) anche qui spesso si trovano giocatori ma il bottino sarà ottimo.

-Flush Factory (Laboratorio della Latrina) posto in un angolo della mappa, non ci va quasi nessuno per il scarso bottino e per la distanza da altri punti d'interesse.

-Junk Junction e Haunted Hills (Crocevia con Ciarpame e Montagnole Maledette) sono due posti vicini nell'angolo nord-ovest della mappa, entrambi piccoli ma con abbastanza bottino.

-Tomato Town e Dust Depot (Magazzini Muffiti) entrambi posti con poco bottino ma con molti giocatori, sconsiglio perchè spesso vi ritroverete senza armi contro diversi avversari nelle vicinanze.

-Snobby Shores e Shifty Shafts (Spiagge Snob e Condotti Confusi) due ottimi posti, pochi players e tanto bottino, unica pecca è di Spiagge Snob la quale è nell'estremita ovest della mappa.

-Wallings Wood, Lonely Lodge e Moisty Mire (Bosco Blaterante, Rifugio Ritirato e Putrido Pantano) tra questi tre posti l'unico che si salva è Rifugio Ritirato, tutti e tre hanno poche ceste, pochi giocatori, l'unica cosa utile è la legna visto che sono posti con molti alberi c'e nè in abbondanza.

Greasy Grove, Salty Springs e Retail Row (Boschetto Bisunto, Salty Springs e Corso Commercio) sono le tre città circa ne mezzo della mappa, c'è sempre un po di confusione e players ma sono i posti migliori dove andare a mio parere.



LE TRE STATUE

in tre angoli della mappa ci sono 3 statue, una di un lama a nord di Junk Junction, una di una volpe a est di Walling Woods nel bordo della mappa e la terza, un granchio a sud di Moisty Mire. Queste statue hanno del bottino e possono aiutare a partire con un minimo di equipaggiamento.



CONSIGLI PER VINCERE GLI 1VS1

Cosa fare per vincere un conflitto contro un giocatore, la cosa più importante è costruirsi un riparo con delle scale e accovacciarsi in modo da esporsi il meno possiblie, poi si spara con il fucile d'assalto, dopo averlo ferito gli si va in contro costruendo delle scale, gli si salta addosso e con il fucile a pompa basterà centrare un colpo sopra la vita e il gioco è fatto. Tutti spesso usano questa tecnica ma la cosa che vi farà vincere sarà la ovstra velocità, infatti chi è più veloce ha un netto vantaggio sull'avversario.



COME DISPORRE L'INVENTARIO

Personalmente io dispongo in questo modo le mie armi e cure:

-primo slot: cecchino/lanciarazzi

-secondo slot: fucile d'assalto

-terzo slot: fucile a pompa

-quarto slot: mini scudi

-quinto slot: medikit/bende



io vi consiglio di tenere organizzato il vostro inventario in modo da sapere senza guardare dov'è il cecchino o le bende o qualsiasi sia l'oggetto di cui avete bisogno



MAI SOTTOVALUTARE I LANCIARAZZI E I LANCIAGRANATE

In questo gioco dove tutto (o quasi) si può distruggere non è una brutta idea avere nel proprio inventario un lanciarazzi o un lancia granate.







questi sono i consigli che vi do ora spetta a voi di giocare e provare a fare qualche bella azione e vincere delle partite

buon gaming