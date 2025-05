Questo gioco presenta due modalità una a pagamento, chiamata salva il mondo, l altra free-to-play, chiamata battaglia reale.la modaità più giocata è battaglia reale, lo scopo è quello di arrivare primo su 100 giocatori presenti nellarea di gioco, è molto divertente e da molte soddisfazioni per la vittoria

Fortnite ha fatto il suo successo con la modalità battaglia reale, che si trova nel gioco gratuitamente.

Questo gioco presenta un altra modalità che è la principale modalità di gioco non molto presa in considerazione dagli utenti poiché presenta la modalità gratuita giocata da quasi tutto il mondo.

Il gioco, ovviamente battaglia reale, ha una grafica cartunesca ma molto bella e piacevole. Si inizia il gioco in una lobby pre partita dove si trovano tutti i giocatori, massimo 100, presenti in partita, si può giocare con amici in squadre da 4 o 2 giocatori.

Una volta caricata la partita ci si troverà dentro un bus che prenderà una traiettoria sulla mappa dove i giocatori si dovranno buttare e disputare la loro partita, una volta sul campo di gioco si dovranno prendere tutte le risorse che si trovano nelle località presenti nel gioco, si dovrà scegliere cosi si dovrà portare poiché si avranno a disposizione per le armi solo 5 slot a disposizione più quello del piccone che non si potrà abbandonare dato che fondamentale per la partita, anche perché il gioco non ve lo lascerà fare.

Il gioco contiene delle micro transazioni, cioè acquisti che si potranno fare in gioco, e questi possono essere picconi costumi emote e un pass da battaglia che a seconda del livello vi darà delle ricompense finché non arriverete all' ultima e dovrete aspettare il prossimo pass, questi acquisti non influiranno sul gioco ma saranno solo estetici.

Nel gioco oltre che altri giocatori ci sarà la tempesta a darvi fastidio che mano a mano si restringerà fino a diventare minuscola e a portare i giocatori a combattere forzatamente tra di loro.

Nel gioco sono presenti diversi tipi di armi e molte volte il gioco verrà aggiornato per aggiungerne altre, le armi in gioco si possono distinguere da diversi colori, infatti esistono armi uguali ma di colore diverso, perché così si può distinguere la loro rarità, ci sono l armi bianche cioè comuni, verdi sono non comuni, blu che sono rare, viola che sono epiche e gialle che sono leggendarie. In base alla rarità dell’arma che si ha si può più facilmente uccidere il proprio avversario.

Esistono diverse tipologie di armi come il cecchino molto utilizzato, i mitra in cui e presente l arma più forte del gioco cioè lo scar-h, i pompa dove ne sono presenti 2 uno a colpo singolo latra a più colpi infine ci sono le armi silenziate come la pistola silenziata che serve molta manovrabilità per usarla.

Questo gioco è presente su Ps4, Xbox e pc.

Fatemi sapere se il mio articolo vi è stato d' aiuto ne scriverò altri su diversi giochi se siete interessati andate a leggerli alla prossima!