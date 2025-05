Fortnite: Vediamo il migliore clone per pc poco potenti!

Huawei : Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10 LG : G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+ Nokia : 8

: 8 OnePlus : 5 / 5T, 6

: 5 / 5T, 6 Razer : Phone

: Phone Xiaomi : Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2 ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

Io personalmente su pc non ho fortnite perche il mio pc non me lo permette però lo ho su ps4 e quindi su pc gioco a questo gioco che sto per spiegare! Buongiorno a tutti i lettori di questo articoloOggi vi farò vedere la miglior alternativa a fortnite per pc poco potenti!Il gioco in questione è Creative Distruction ed è disponibile per PC e Android ecco i linkPC: https://www.creative-destruction.com/



A ndroid: https://apkpure.com/it/creative-destruction-for-android/com.titan.cd.gb



I o non amo fortnite (sulla ps4) infatti gioco di piu a questo che a quello vero io ve lo consiglio anche solo se avete un dispositivo android che non supporta FortniteSe non sapete se il vostro telefono è supportato ecco la lista di dispositivi supportati da Fortnite MobileAndroid: Galaxy S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V: PH-1IOSiPhone SE, 6S, 7, 8, X; iPad Mini 4, Air 2, 2017, Pro.Su questo gioco si spara come fortnite si costruisce e si possono avere costumi picconi e tanto altro anche gratis!Ovviamente come la controparte si possono acquistare oggetti e anche il flexpass ovvero il battlepass di questo gioco.Io personalmente ci gioco e ho fatto molte kill e anche una win in solo e posso dire che il gioco funziona alla grande!Io ho un computer non molto potente però ci funziona più che bene!Specifiche del mio pc-Hp Stream 14 ax-009nl-4GB Ram-Intel HD Graphics 400 credo!-Intel Celeron N3060 1.60GHZ-32GB e-mmcse leggete le specifiche capite che non ci va fortnite!!!Nella mappa ci sono molti luoghi i quali: Ski Resort,Warrenville,SeaShire,Westlake,Palmburg,Teddyland,SkyEye,Lion Park,EdenVines,Sunset Manor, SpringTown, Windmill,WatchtowerSpero che questo gioco vi piaccia e ci rivediamo su gamerhagcreative destruction,fortnite,fortnite android,alternativa a fornite,creative destruction android,creative desctruction android,creative destruction gameplay,creative destruction español,creative destruction descargar,creative destruction pc gameplay,creative destruction gameplay #8 hd,best fortnite alternative,creative destruction pc,copia de fortnite,alternativa a gta5,alternativa a,creative destruccion