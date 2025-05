Fortnite stagione 7

Cosa ve ne pare della nuova Season di Fortnite?

Il 6 dicembre è stato rilasciato l’aggiornamento che ha dato inizio alla settima stagione di Fortnite! Il nuovo Battle Pass, che costa 950 V-bucks come i precedenti, offre contenuti che valgono almeno cinque o sei volte tanto: senza contare che tra i premi ci sono pure i V-bucks stessi, quindi è possibile metterli da parte per acquistare i Pass Battaglia anche delle Stagioni successive senza spendere nulla (come faccio io). I premi di questo Pass sono ovviamente a tema natalizio, infatti tra le skin sbloccabili troviamo una versione molto più tosta di Babbo Natale (sembra infatti un veterano uscito da qualche gioco di guerra). La Skin del livello 100, il Re dei Ghiacci, è una sorta di Arthas di World of Warcraft e i suoi stili di personalizzazione sono davvero bellissimi! Nel Pass Battaglia della Stagione 7 di Fortnite tornano anche i Cuccioli, introdotti con la Stagione di Halloween del Battle Royale: i nuovi arrivati sono il Criceto e il Lupo (il lupo di ghiaccio mi ha fatto innamorare!).

Ma la vera novità della Stagione 7 consiste in un contenuto inedito: le personalizzazioni estetiche per i veicoli e le armi di gioco di Battaglia Reale. Ora è possibile dapprima sbloccare le nuove coperture, quindi applicarle dall'Armadietto del proprio account (anch'esso leggermente rivisto e ora più pratico).

Per quanto riguarda la mappa, la Stagione 7 introduce il più grande cambiamento mai visto a partire dalla zona desertica della Stagione 5. L’iceberg e la neve sono davvero arrivati sulla mappa di gioco, cambiandola profondamente nella sua parte centro-occidentale, nell'area compresa tra le Lande Letali (ad est) e le spiagge snob (ad ovest). Tutto il territorio è ora ricoperto da una candida neve, con tanto di laghetto ghiacciato, montagne e funivie (un’idea pazzesca a parere mio).

Che dire poi del nuovo mezzo di trasporto volante? Gli aerei di Fortnite sono finalmente realtà! Inizialmente sono difficili da maneggiare ma una volta fatta la mano diventano delle vere e proprie macchine da guerra, per non parlare dei tanti HP che possiedono. Insomma, buttarne giù uno è davvero complicato.

Una novità che mi ha fatto letteralmente impazzire è la modalità Creativa, finalmente potrò giocare di nuovo a The Sims e avere la mia isola privata! Scherzi a parte, con questa nuova modalità sarà possibile creare una nuova isola da capo, costruendo le varie città come più ci piacciono. I possessori di Pass battaglia avranno a disposizione un’isola privata già dalla prima settimana della stagione 7 mentre gli altri dovranno attendere il 13 dicembre per attivare questa modalità.

Voi cosa ne pensate? Avete shoppato il Pass? Avete provato questa nuova modalità? Qual è la vostra skin preferita del Pass? Scrivetelo nei commenti!