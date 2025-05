Fortnite Stagione 6

Cosa vedremo nella stagione 6 di Fortnite? Scopriamolo insieme! In questi giorni la Epic sta pubblicando nuove immagini riguardanti la stagione 6 di Fortnite. La prima riguarda un lama dj (che ricorda molto i Daft Punk) mentre la seconda una cowgirl (la mia preferita per ora). Tutti ci chiediamo, quale sarà il tema di questa nuova stagione?La stagione 5, col suo tema norreno, è ormai alle porte. E' durata una settimana in più del normale, fornendo tuttavia ai giocatori del prezioso tempo aggiuntivo per sbloccare tutto ciò che il Pass Battaglia aveva da offrire. Dal giorno 27 settembre sarà possibile acquistare il nuovo Season Pass per 950 V-Bucks (circa 10 euro). Con i server offline verrà pubblicatol'aggiornamento 6.0, che includerà tutti i nuovi contenuti. Nel giro di 2 ore, salvo imprevisti, i server dovrebbero tornare online su tutte le piattaforme (ma tanto già sappiamo che i server saranno intasati e ci vorrà più tempo come tutte le altre volte precedenti).Il cubo viola, Kevin per gli amici, si è ormai sciolto nel lago di Sponde del Saccheggio. Secondo la teoria più diffusa, presto si trasformerà in un vero e proprio cratere vulcanico. Per ora, il lago è diventato un enorme trampolino dove tutti i players si divertono a fare dei duelli in volo, saltando a destra e a manca.Williamson fa sapere che "al team piacerebbe molto aumentare la distruttibilità ambientale" in Fortnite (Battle Royale), permettendo ai giocatori di causare esplosioni sparando a barili, cisterne e pompe di benzina. Il Lead Designer non ha escluso che "questa possibilità possa fare la sua comparsa nel prossimo futuro", al momento però non c'è niente di ufficiale in merito e si tratta solo di una semplice ipotesi. Pare che la Community abbia reagito abbastanza bene a quest'idea, onestamente anche a me piacerebbe molto! Voi cosa ne pensate?Una Season a tema Musica sarebbe davvero spettacolare a parere mio! Si parlava anche di Dark skin, tra le varie ipotesi, a causa dell'ultima immagine di caricamento ovvero il Bombarolo che si specchia nel cubo e vede il suo riflesso malvagio.Anche questa sarebbe una bella idea, magari usciranno delle sfide a tema Halloween il 31 ottobre? Chissà quali sorprese sta tenendo per sè la Epic!Ormai manca davvero pochissimo per scoprirlo :)Chi di voi shopperà il nuovo Pass Battaglia? Io sicuramente dopo aver visto la skin della cowgirl! (di solito sono molto scettica con i vari pass, avevo detto a tutti che non avrei mai comprato il pass della stagione 5 e invece... xD). Nel frattemmpo dell'attesa godiamoci queste ultime ore.