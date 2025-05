Fortnite Stagione 6: preparate i dolcetti!

L’Epic Games ci ha fatto attendere, ma alla fine con un ritardo di 3 giorni è uscita la Stagione 6 della modalità Battle Royale, in Fortnite. È possibile trovare vari cambiamenti al gameplay e alla mappa. Vediamo insieme questa Stagione in tema Halloween.

Il cubo dello scorso mese è stato l’elemento centrale che ha coinvolto tutto il mondo. Seguendolo, sappiamo che è partito dal deserto ed è arrivato al Lago del Bottino, “sciogliendosi”, e durante questo tragitto ha stampato 7 rune.

Con l’inizio della Stagione 6, l’Epic Games ha rilasciato il solito filmato Trailer dove è possibile vedere il cubo che alza l’isola centrale, con sopra la casa, in aria. Come disse la casa sviluppatrice, questo era solo l’inizio.

Adesso è possibile ammirare un’isola volante, sorretta da un vortice d’aria che si crea dove prima c’era la casetta: al centro del lago. Se vi avvicinate al vortice, verrete presi e trascinati in aria, dove sarà possibile aprire il paracadute e volare via.

Le rune prima citate hanno avuto anche loro un mutamento. Molti le definiscono “Zone Corrotte”: buie e senza vita, appena si entra in queste zone sembra che diventi subito notte. Qui è possibile trovare le Pietre Ombra, pietre a forma di cubo che, se utilizzate, trasformano il player in un fantasma per 45 secondi: se resterà fermo nessuno lo può vedere, ma se si muove correrà più velocemente e salta come se avesse preso una di quelle pietre ribalzanti della Stagione 4. Un’abilità particolare sarà quella di poter attraversare i muri e gli oggetti con la mossa caratteristica del potenziamento, e quando si vorrà tornare allo stato normale per poter combattere basterà premere un altro tasto.

(A causa di un BUG che permetteva ai player di restare permanentemente invisibili anche con le armi, nel momento nel quale sto scrivendo questo articolo, quindi il giorno dopo l’uscita della Stagione, le Pietre Ombra sono stati rimossi dal gioco e verranno reinserite il più presto possibile).



C’è da dire anche che recentemente l’isola si è iniziata a muovere, e si crede che ripercorrerà all'inverso la strada del cubo, riattivando le rune e le zone danneggiate.

Il mais nei campi a nord è ricresciuto, ma una modifica da tenere conto è la creazione di un castello sul monte dietro Montagnole Maledette. Assieme ad esso il covo dei cattivi a Spiagge Snob e il covo dei buoni a Rifugio Ritirato si presentano distrutti e cadenti, con ragnatele e piante rampicanti che ormai hanno conquistato la struttura.

Il Pass Battaglia presenta anche esso cambiamenti. Oltre alle due skin iniziali, delle quali una potenziatile via i punti esperienza, e una finale, anche essa modificabile, troviamo anche i Cuccioli, zaini a forma di cuccia dove si trova un cucciolo o di cane, o di drago, o di lucertola. Questi, anche modificabili di stile, reagiranno all’ambiente circostante: mentre si apre un baule essi esulteranno, se si è pronti a combattere essi prenderanno un aspetto minaccioso, e durate la discesa dal bus voleranno assieme a te.

Le Soundtrack sono una rivoluzione. Permettono infatti di modificare a piacere la musica di sottofondo presente nella lobby. Sono presenti nel Pass Battaglia più Dischi Musicali, tra i quali è presente la musica originale della modalità Battaglia Reale.

I suoni sono stati migliorati, e adesso sarà più semplice capire dove si trova il nemico in un edificio, e se esso si sta avvicinando a te con il deltaplano. Inoltre le Granate a impulsi, le Mitragliette silenziate, le Mitragliatrici leggere, la Trappola Rimbalzante e gli Esplosivi telecomandati (C4) sono stati rimossi.

L’ultima cosa che bisogna menzionare è che la Sony ha ceduto alle pressioni e sarà attivato il multiplayer con altre console. Questo permetterà alla Epic Games di condividere tutto l’armadietto con le altre console via Account creabile sul sito della casa sviluppatrice. Gli acquisti verranno condivisi con tutte le console da novembre 2018.

La StoryLine intanto è ancora un mistero, e si spera di iniziare a capire qualcosa in questa Stagione.

Vi lascio con l’immagine della nuova mappa e altre immagini riguardanti cratere e isola.

Addios,

by MattLike