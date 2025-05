Fortnite modalità CREATIVA

LE ISOLE: COSA SONO

Fortnite Creativa! Era solo una questione di tempo prima chesi arricchisse con una vera e propria modalità sandbox alla Minecraft. Dopotutto, la costruzione è una delle colonne portanti dell'intera produzione, e un assaggio delle potenzialità di una modalità del genere le avevamo già avute con la. Alla fine, Epic Games ha fatto il grande passo e all'inizio della Stagione 7 ha introdotto la Modalità C reativa, che può essere considerata a tutti gli effetti la terza, grande componente del titolo, dopo la cooperativa Salva il Mondo e la competitiva Battaglia Reale. Grazie ad essa i giocatori possono dare libero sfogo al proprio ingegno e alla propria immaginazione costruendo intere mappe dal nulla, progettando partite, creando percorsi su cui gareggiare e inventando nuovi modi di sfidare i propri amici. La, esattamente come le altre due componenti sopracitate, è in continua evoluzione, e nel tempo verrà perfezionata ed espansa con nuove funzionalità. In ogni caso, nonostante sia ancora agli inizi, offre già innumerevoli strumenti pronti ad essere sfruttati per dare vita alle opere più disparate. All'inizio non è per nulla facile destreggiarsi nei nuovi menu e tra le mille opportunità messe a disposizione, specialmente se vi avvicinate per la prima volta ad un sandbox. Dare forma alla vostra visione richiederà tempo e pazienza, ma la soddisfazione che proverete ad opera compiuta è impagabile, ve lo assicuriamo. In questo articolo vi spieghiamo com'è strutturata la modalità, il suo funzionamento e come utilizzare i tanti strumenti e dispositivi inclusi: il resto, sta poi alla vostra immaginazione.

La Modalità Creativa può essere lanciata in due modi. Dal menu di avvio del gioco (la trovate elencata sotto a Salva il Mondo e Battaglia Reale) oppure dalla Lobby delle partite. In quest'ultimo caso, vi basterà selezionarla cliccando sul pulsante situato sopra a Gioca, in basso a destra. Una volta lanciata, verrete catapultati nel Centro Creativo, una piccola mappa dalla quale potrete accedere, attraverso delle Fenditure, alle vostre Isole, a quelle dei vostri amici sullo stesso server e a quelle in evidenza, scelte dalla stessa Epic Games. L'Isola è il vostro spazio creativo, una grande area di gioco, pressoché vuota, all'interno della quale potete plasmare la vostra creazione. Ne avete a disposizione ben otto: quattro classiche e quattro a tema invernale, introdotte con l'aggiornamento più recente. In aggiunta a queste ci sono anche due Quartieri, ma su questo argomento ci torneremo dopo in maniera più approfondita.



In sostanza, avete a disposizione ben dieci spazi creativi nei quali dare vita ad altrettanti progetti. Dopo aver scelto un'Isola tra quelle disponibili, potrete attraversare la fenditura. Dopodiché, verrete catapultati al suo interno e potrete finalmente iniziare a costruire! Una sessione creativa può durare al massimo 4 ore, ma non temete. Ogni singolo progresso viene salvato in maniera automatica, pertanto non rischierete mai di perdere il lavoro svolto fino a quel momento.